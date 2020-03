akg-images/ picture alliance

Medizinhistoriker über den Umgang mit Pandemien "Es ist die Angst vor dem Unbekannten"

Alfons Labisch ist Experte für Medizingeschichte und lehrt an einer Universität in Beijing. Hier spricht er über Parallelen der Corona-Epidemie zu früheren Seuchen und was die Menschen daraus gelernt haben.