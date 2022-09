Coronavirus Stiko empfiehlt Omikron-Impfstoffe als Booster

Das Ziel der Impfung ist aus Sicht der Stiko weiterhin, schwere Verläufe, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern – nicht mild oder moderat verlaufende Infektionen. Long Covid zu verhindern, sei ebenfalls Teil des Impfziels, so Bogdan.

Jörg Meerpohl vom Universitätsklinikum Freiburg, ebenfalls Mitglied der Stiko, ging im Pressetermin auf die Datenlage zu dem BA.5-Impfstoff ein. Für diesen liegen bislang nur Daten aus Versuchen mit Mäusen vor. »Wenn es eine neue Impfung wäre, ein neues Virus, würden wir auf dieser Basis keine Empfehlung aussprechen«, so Meerpohl. Man könne aber verschiedene Daten zusammenführen – aus den Zulassungsstudien für die herkömmlichen mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, aus den sogenannten Post-Marketing-Studien und aus den Daten zum BA.1-Impfstoff, der in einer klinischen Studie geprüft wurde. »Das ist aber nicht das, was wir uns wünschen würden«, sagte Meerpohl.