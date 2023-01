Virus macht Sachen Quo vadis, Covid?

Das mit der Eigenverantwortung ist so eine Sache. Man möchte meinen, es sei gar nicht so schwer, in entsprechenden Situationen eine Maske zu tragen, nicht krank zur Arbeit zu gehen oder angemessenen Abstand einzuhalten. Aufmerksame Beobachtungen in der Großstadt beweisen mitunter das Gegenteil. Auch in Bezug auf Silvester und Böllerei ist das Konzept »Eigenverantwortung« zuletzt auf eine harte Probe gestellt worden.