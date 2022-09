Doch auch zum Eigenschutz hilft die Maske. Denn sie verringert das Risiko, virushaltige Partikel einzuatmen. Wichtig ist dabei, dass der Schutz eng anliegt und Mund und Nase komplett abdeckt. In Situationen mit vielen Menschen sollte er, falls notwendig, zudem nur kurzzeitig abgenommen werden.

Auch die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie bestätigt , dass man sich mit einer Maske vor einer Infektion schützen kann. In einer Studie mit Krankenhausmitarbeitern sei im Jahr 2015 – also vor der Coronapandemie – gezeigt worden, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes die Übertragung von respiratorischen Viren auf Mitarbeiter reduzierte. Die Patienten selbst trugen demnach keine Masken, die Mitarbeitenden wurden dennoch durch die eigene Maske geschützt.

Wann kann sie helfen – wann ist sie überflüssig?

Das RKI hat klare Empfehlungen , wann eine Maske freiwillig getragen werden sollte:

In Situationen, in denen enger Kontakt zu Personen besteht, die nicht dem eigenen engen sozialen Kreis angehören

In Haushalten mit bekanntem Fall einer Sars-CoV-2-Infektion , starkem Verdacht einer Sars-CoV-2-Infektion oder Anwesenheit von Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion

In öffentlichen Innenräumen mit engem Kontakt – hier sei das kontinuierliche Tragen besonders wichtig.

In Außenbereichen sei das Infektionsrisiko grundsätzlich wesentlich geringer. Hier sei das Tragen von Masken in der Regel nur in bestimmten Situationen sinnvoll, etwa bei längeren Gesprächen und gesichtsnahen Kontakten, oder in unübersichtlichen Situationen mit Menschenansammlungen.

Was spricht gegen Masken?

Den meisten Menschen fallen auf Anhieb vermutlich viele Gründe ein, warum Masken nerven: Man darf sie nicht vergessen, sie können unbequem sein, man bekommt etwas schlechter Luft, muss lauter sprechen, die Brille beschlägt, die Mimik des Gegenübers ist verdeckt, und nicht zuletzt kosten sie Geld.

Vor allem bei Kindern ist die Debatte um die Maskenpflicht im Unterricht mittlerweile hochemotional. Viele Eltern befürchten, ihren Kindern würde durch das Maskentragen ein dauerhafter Schaden zugefügt. Der Bundestag will am Donnerstag darüber beraten, ob die Länder in Schulen ab der fünften Klasse eine Maskenpflicht einführen können, wenn dadurch ein geregelter Präsenz-Unterrichtsbetrieb aufrechterhalten werden kann.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) hat dazu bereits seit Längerem eine eindeutige Haltung: »Wir sind dagegen, schon jetzt eine Maskenpflicht an weiterführenden Schulen für den Herbst und Winter festzulegen«, sagt Sprecher Jakob Maske. Natürlich sei man nicht weltfremd: In bestimmten Situationen sei diese sinnvoll, um Infektionen zu vermeiden. Doch man müsse Kosten und Nutzen sehr gut abwägen.

Auch die deutschen Amtsärzte halten eine Maskenpflicht an Schulen nur für gerechtfertigt, wenn eine gefährlichere Virusvariante auftreten sollte. »Bei den aktuellen Varianten ist eine Maskenpflicht im Unterricht nicht nötig«, sagte Johannes Nießen, Vorsitzender des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD). Masken beeinträchtigten das Lernen erheblich, fügte er hinzu. »Sie haben Einfluss auf die Sprachentwicklung, erschweren den Fremdsprachenunterricht und stören die Kommunikation, weil sie das halbe Gesichtsfeld bedecken.«

Welche negativen Effekte haben Masken auf Kinder?

Bisherige Studien geben keine Hinweise auf mögliche psychische Probleme bei Kindern durch den Mund-Nasen-Schutz. »Zu den Auswirkungen des Maskentragens auf verschiedene Entwicklungsbereiche von Kindern und Jugendlichen lassen sich basierend auf der unzureichenden Studienlage nur wenige Erkenntnisse ableiten«, heißt es etwa in einer Übersichtsarbeit von Oktober 2021. Es fehle an Forschungsdaten zu den Folgen für psychische Entwicklung, Sprachentwicklung und soziales Verhalten.