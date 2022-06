Bei starken Temperaturschwankungen kann es laut BMG passieren, dass im Test-Kit Wasser kondensiert. Das mindere die Leistung der Tests erheblich.

Die Probe entnehmen

Um das Testergebnis nicht zu verfälschen, ist Hygiene wichtig. Bevor man loslegt, sollte man sich die Hände waschen, auch die Arbeitsfläche sollte sauber sein.

In aller Regel ist für den Selbsttest ein Nasenabstrich gefordert. Und zwar in beiden Löchern. Den Tupfer nur in eines zu stecken, reicht nicht. »Dadurch bekommt man womöglich zu wenig Sekret an den Tupfer«, sagt der HNO-Arzt Bernhard Junge-Hülsing.