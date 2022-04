Wer sich dreimal gegen Corona impfen lässt, ist zunächst sehr effektiv davor geschützt, schwer an Covid-19 zu erkranken. Allerdings lässt diese Immunität wohl schon nach drei Monaten nach, wie eine Studie im Fachblatt »The Lancet Respiratory Medicine« nahelegt. Die vom Pharmakonzern Pfizer finanzierte Arbeit untersuchte die Effektivität der Pfizer/Biontech-Impfung gegen die Delta- und Omikron-Variante in Südkalifornien.

Das Forschungsteam analysierte die Daten von 11.123 Besuchen in der Notaufnahme sowie Krankenhauseinweisungen wegen einer akuten Atemwegsinfektion zwischen Anfang Dezember 2021 und Anfang Februar 2022, bei denen entweder ein positiver Sars-CoV-2-Test vorlag oder eine Coronainfektion per Test ausgeschlossen wurde. Sämtliche Daten stammten also von Patientinnen und Patienten, die innerhalb des Studienzeitraums eine Klinik aufsuchten.