Schwerhörigkeit als Risikofaktor Hörgeräte schützen vor Demenz

Für Personen im Umfeld gäbe es jedoch Anzeichen, auf die geachtet werden könne: »Eine typische Situation wäre ja sonntags am Mittagstisch, wenn alle zusammen kommen und Oma und Opa sind auch dabei. Man unterhält sich und merkt dann, dass der Großvater gar nicht mehr mitbekommt, über was am Tisch gesprochen wird«, erklärt Berlit. Dann solle man ihm schon empfehlen, dass er das Gehör mal überprüfen lässt. »Der wird dann zwar sagen: Ich hör doch alles, wenn ich genau hinhöre. Aber wenn mehrere sprechen, kann er nicht mehr heraushören, was an ihn sprachlich gerichtet wurde.« Das sei ein typisches, frühes Zeichen, dass etwas nicht stimme.