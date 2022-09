Mehr als die Hälfte der Befragten (51 Prozent) fühlt sich laut der Studie gestresst, weil »nicht genügend Zeit für sich und andere« bleibe. »Zu hohe Geldausgaben« gaben 49 Prozent als Stressfaktor an, die »ständige Erreichbarkeit« nannten 41 Prozent. »Allein in den vergangenen 10 Jahren konnte die Smartphonenutzung (nicht telefonieren) ihre Beliebtheit mehr als verdreifachen«, heißt es. Der Anteil der Onlineshopper habe sich sogar mehr als verfünffacht.

Was junge Menschen besonders stresst

Am meisten gestresst fühlen sich junge Menschen in ihrer Freizeit. Das liege auch an der Dominanz des Internets, hieß es. Wie im Vorjahr belegt das Internet Platz 1 bei den Freizeitaktivitäten (wenigstens einmal pro Woche). 97 Prozent aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger von 18 bis 74 Jahren sind regelmäßig online aktiv. Vor zehn Jahren waren es nur etwa halb so viele (2012: 53 Prozent).