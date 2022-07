Deutschland ist eines der Epizentren des weltweiten Affenpocken-Ausbruchs. Nach Spanien und den USA gibt es hier die höchste Zahl an bestätigten Fällen. Auf Instagram haben uns Leserinnen und Leser ihre Fragen zur Infektionskrankheit geschickt. Wir haben den Hamburger Infektiologen Stefan Schmiedel gebeten, sie zu beantworten. Er behandelt Patienten mit Affenpocken.

Wie kann ich mich anstecken?

Stefan Schmiedel: »Affenpocken werden in aller Regel durch enge Körperkontakte übertragen. Es ist noch nicht ganz klar, ob es genügt, dass man sich auch mit intakter Haut und Schleimhaut näherkommt oder ob tatsächlich auch Sekrete, das heißt zum Beispiel Tränen oder Speichel oder Sperma, ausgetauscht werden muss. Jedenfalls sind offensichtlich ganz enge Kontakte dafür zwischen Menschen erforderlich.«

Woran merke ich, dass ich infiziert bin?

Stefan Schmiedel: »Bei den meisten Menschen, die Affenpocken bekommen, ist es so, dass einige Tage vorher ein Hautausschlag beginnt, und so ganz milde grippale Symptome auftreten. Wie zum Beispiel Schluckstörungen oder ein bisschen Fieber oder eine Lymphknotenschwellung. Und bei nahezu allen Patienten, die sich infizieren, treten dann im weiteren Verlauf Hautveränderungen auf, die typischerweise aus kleinen genabelten Eiterbläschen bestehen und sich überall auf dem Körper, besonders aber auch im Analbereich und im Genitalbereich breitmachen.«

Welche Langzeitfolgen könnte es geben?

Stefan Schmiedel: »Man weiß von den Affenpocken-Erkrankten in Afrika, dass dort zum einen andere Organe befallen wurden, zum Beispiel insbesondere die Lunge und das Gehirn, was dann zu sehr gefährlichen Infektionen geführt hat. Und man weiß, dass bei manchen Menschen die Hautveränderungen narbig abheilen und darüber zu Problemen führen können.«

Für wen ist eine Impfung empfehlenswert?

Stefan Schmiedel: »Impfungen sind derzeit insbesondere für die Risikogruppe empfehlenswert, in der sich das Virus aktuell ausbreitet. Und das sind Männer, die mit anderen Männern Sex machen und die das nicht nur in einer monogamen Partnerschaft machen, sondern die immer auch andere Sexualpartner haben.«

Schützt eine Impfung gegen Pocken auch gegen Affenpocken?

Stefan Schmiedel: »Es ist so, dass man in Laboruntersuchungen bei Versuchstieren sehr gut sieht, dass dieser Impfstoff, der gegen Pocken entwickelt wurde und zugelassen wurde, dass der auch gegen Affenpocken wirkt. Wie gut es bei Menschen tatsächlich vor Ansteckung schützt und inwieweit das vor schweren Verläufen schützt, das wissen wir noch nicht ganz genau. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass sowohl Ansteckungen als auch schwere Verläufe dadurch vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zu einem Teil vermieden werden können.«



Wie gefährlich sind die Affenpocken für Kinder?

Stefan Schmiedel: »Man weiß aus Afrika, dass Kinder, die von Affenpocken betroffen wurden, zum Beispiel weil ihre Mütter oder Väter infiziert waren und die eng mit denen zusammengelebt haben, dass es eine besondere Neigung bei Kindern gab, dass solche komplizierten, schweren Verläufe aufgetreten sind. Es sind bisher in dem Ausbruch außerhalb Afrikas, zumindest in Europa, noch bei Kindern überhaupt keine Infektionen dokumentiert. Es ist aktuell so, dass sich die Infektion ausschließlich auf die Risikogruppe Männer, die mit Männern Sex machen, beschränkt.«



Kann ich mir Affenpocken auf der Festivaltoilette holen?

Stefan Schmiedel: »Es scheint theoretisch möglich, dass es zu Übertragungen auch auf einer Toilette kommt. Die Sekrete von Infizierten sind wahrscheinlich sehr kontagiös. Tatsächlich treten die Übertragungen aber in engen Zusammenhang mit sexuellen Handlungen und bei engstem körperlichem Zusammensein auf, sodass dieser Übertragungsweg epidemiologisch keine Rolle spielt. Und natürlich würde eine Desinfektion von einem Toilettensitz und der anschließenden Hände-Desinfektion nach dem Toilettengang davor auch sehr zuverlässig schützen. Denn dieses Virus lässt sich durch Desinfektionsmittel leicht inaktivieren.«

Wenn ich zur Massage gehe, kann ich mich da mit Affenpocken anstecken?

Stefan Schmiedel: »Wenn jemand einen Affenpockenausschlag hat und der ist noch frisch und es gibt Hautläsionen, dann ist es sehr gut vorstellbar, dass auch auf diesem Wege eine Übertragung stattfindet. Bisher ist es allerdings nicht beobachtet worden.«

Ist eine weltweite Pandemie, wie beim Coronavirus möglich?

Stefan Schmiedel: »Das ist mittlerweile eine weltweite Pandemie, aber der Übertragungsweg ist ein ganz anderer. Der Übertragungsweg ist eine Schmier- und Kontaktinfektion, die nur bei engstem Kontakt auftritt, ganz anders als bei der Coronavirusinfektion, wo die Übertragung hauptsächlich über Tröpfchen und über letztlich die Luft übertragen wird. Es ist auch von der Gefährlichkeit sicherlich ganz anders einzuschätzen als eine Coronainfektion, das Pockenvirus und die Infektion dadurch. Bisher ist unser aller Eindruck, dass es sich ausschließlich um eine Erkrankung der Haut und der Schleimhäute handelt, die auch spontan in allen beobachteten Fällen abgeheilt ist.«