Als Indikationsimpfung für Personen mit erhöhtem Risiko: Dies seien »Männer, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben; Grund ist, dass Fälle in Deutschland bisher ausschließlich bei Männern der MSM-Community (Men who have sex with men, Anmerk. d. Red.) aufgetreten sind und diese Gruppe deshalb besonders geschützt werden soll«, so die Stiko. Und zum anderen »Personal in Speziallaboratorien mit gezielten Tätigkeiten mit infektiösen Laborproben, die Orthopockenmaterial enthalten, nach individueller Risikobewertung durch Sicherheitsbeauftragte.«