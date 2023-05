Es handelt sich hierbei um eine Desensibilisierung, die zum Beispiel auch bei der Therapie von Heuschnupfen angewendet wird: Ziel ist es, das Immunsystem schrittweise mit geringen Dosen an das Allergen zu gewöhnen und eine Toleranz dagegen zu entwickeln. Behandelt wurden Kinder unter vier Jahren.

Den Ergebnissen der Phase-III-Studie zufolge, die im »New England Journal of Medicine« (NEJM) veröffentlicht wurden , wurde bei rund 67 Prozent der Kinder in der Versuchsgruppe eine Verbesserung im Vergleich zur Placebogruppe beobachtet. Die Kinder sprachen laut Studiendefinition auf die Therapie an, wenn die eine Immunreaktion auslösende Allergendosis zu Beginn der Studie deutlich niedriger war als nach zwölf Monaten Behandlung.