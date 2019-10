Grippeschutz Koalition ebnet Weg fürs Impfen in der Apotheke

In Deutschland lassen sich bei Weitem nicht alle Menschen gegen die Grippe impfen, denen dieser Schutz empfohlen wird. Die Große Koalition will nun im Rahmen von regionalen Modellprojekten ermöglichen, dass Apotheker diese Impfung verabreichen.

Dies steht in einem Änderungsantrag von CDU/CSU und SPD zum Masernschutzgesetz. Die Hoffnung ist, dass sich durch das Angebot mehr Menschen gegen die Grippe impfen lassen.

Laut Antrag sollen Apothekerinnen und Apotheker nur Erwachsene impfen dürfen, keine Kinder. Sie müssen vorher eine entsprechende Schulung absolviert und geeignete Räume zur Verfügung haben. Und möglicherweise müssen die zuständigen Apothekerkammern ihre Berufsordnung anpassen, weil diese Aktivitäten wie das Impfen eigentlich ausschließen.

Die Modellvorhaben sollen höchstens fünf Jahre lang laufen und wissenschaftlich begleitet werden. Denn ob das Ziel erreicht wird, mehr Menschen zur Impfung zu bewegen, muss sich erst zeigen. Andere Impfungen sollen die Apotheker nicht verabreichen.

Wie die "FAZ" berichtet, reagierten Ärzte empört auf den Vorschlag. Der Plan überschreite die Grenzen der Heilberufe und sei "so nicht hinnehmbar", sagte der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, der "FAZ". "Impfungen gehören nicht in eine Apotheke, das haben Apotheker nie gelernt."

Dagegen äußerte sich der Chef der Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg, Günter Wältermann positiv. "Lasst Apotheker gegen Grippe impfen, wenn wir so die Durchimpfungsrate erhöhen und viele Grippetote vermeiden können", sagte Wältermann der "Rheinischen Post". Er betonte, dass Apothekern in Frankreich und der Schweiz das Impfen erlaubt sei.

Wer sich impfen lassen sollte

Im vergangenen Winter sind laut Schätzung des Robert Koch-Instituts 25.100 Menschen an der Grippe gestorben - es war die höchste Zahl an Todesfällen in den vergangenen 30 Jahren.

Die Ständige Impfkommission rät allen Menschen ab 60 Jahren zur jährlichen Grippeschutzimpfung. Ebenfalls empfohlen wird die Impfung für viele chronisch Kranke sowie für Schwangere (ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel). Auch Menschen, die ein größeres Risiko haben, andere anzustecken, wird die Impfung nahegelegt. Dies gilt etwa für medizinisches Personal.