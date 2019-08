Brustkrebs im Frühstadium Kassen zahlen ab sofort für Biomarker-Test

Frauen mit einer bestimmten Form von Brustkrebs im Frühstadium bekommen künftig einen Biomarker-Test von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) von Juni dazu trat am Freitag in Kraft, wie das Entscheidungsgremium von Ärzten, Kassen und Kliniken in Berlin mitteilte.

Der Test kann bei der Entscheidung helfen, ob eine Chemotherapie nach einer Operation sinnvoll ist oder nicht. Der Biomarker-Test Oncotype DX Breast Recurrence Score untersucht die Aktivität verschiedener Gene in Krebszellen und leitet daraus das Risiko für eine Rückkehr des Tumors ab.

Voraussetzung ist, dass der Tumor bestimmte Eigenschaften hat: Er muss empfindlich für Hormone wie Östrogen und Progesteron sein, darf aber keine Andockstellen für Wachstumsfaktoren aufweisen.

Der Test kommt in Deutschland schätzungsweise für 20.000 Frauen pro Jahr infrage. Zum Vergleich: Jährlich erkranken etwa 70.000 Frauen an einer frühen Form von Brustkrebs, bei der sich der Tumor noch auf einen bestimmten Bereich der Brust beschränkt und keine Metastasen gebildet hat.

Bei frühem Brustkrebs kann ein Tumor oft durch eine Operation vollständig entfernt werden, häufig folgt zusätzlich eine Strahlentherapie. Dennoch ist es möglich, dass Krebszellen unentdeckt im Körper bleiben und Jahre später erneut einen Tumor hervorrufen. Eine Chemotherapie kann diese Gefahr um etwa ein Drittel verringern, birgt aber das Risiko für erhebliche Nebenwirkungen.

In der Regel wird die Gefahr für einen Rückfall auf Basis verschiedener Kriterien bestimmt, darunter die Größe des Tumors, seine Wachstumsgeschwindigkeit sowie das Alter der Patientin. Nur, wenn sich daraus keine sichere Entscheidung für oder gegen eine Chemotherapie ableiten lasse, komme der Test infrage, schreibt der G-BA.

Der Oncotype DX Breast Recurrence Score Test ist in Deutschland seit 2009 erhältlich. Die Kosten, die bisher privat getragen werden mussten, belaufen sich auf rund 3000 Euro pro Stück.