Risikogruppe 30- bis 40-Jährige Die unbekannte Cholesteringefahr  

Ohne Cholesterin könnte unser Körper nicht existieren. Der Stoff dient als Baumaterial unserer Zellen, bildet das Grundgerüst vieler Hormone und fördert als Vorläufer der Gallensäure die Verdauung von Fetten. Zu viel Cholesterin aber, das ist unumstritten, lagert sich an der Wand der Blutgefäße ab und steigert dadurch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Ärzte nutzen daher seit Jahrzehnten Cholesterinsenker, sogenannte Statine, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Sie verschreiben diese, wenn ein Patient mit hohen Cholesterinwerten bereits an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leidet oder die Gefahr groß ist, dass er innerhalb der nächsten zehn Jahre daran stirbt. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass noch viel mehr Menschen von den Mitteln profitieren könnten.

Demnach beeinflusst vor allem bei Menschen unter 45 Jahren ein erhöhter Cholesterinwert wesentlich das Risiko, im weiteren Verlauf des Lebens eine schwere Herz-Kreislauf-Krankheit zu entwickeln. Das Zehn-Jahres-Risiko, das Mediziner bei ihrer Entscheidung für oder gegen Medikamente nutzten, sei oft zu kurz gegriffen, ist das Fazit der Studie im Fachmagazin "The Lancet".

Die Basis: Daten von 400.000 Menschen aus 19 Ländern

Für die Untersuchung wertete ein Team um Fabian Brunner vom University Heart & Vascular Center Hamburg Daten von knapp 400.000 Menschen aus, ein Großteil davon stammte aus Europa. Zu Beginn der Studie waren die Probanden im Mittel 51 Jahre alt und hatten noch keine Herzerkrankungen. Innerhalb der folgenden Jahre - im Mittel waren es 13 - erkrankten jedoch 54.000 an Herz und Gefäßen.

Diese Zahlen kombinierten die Wissenschaftler im ersten Schritt mit den Cholesterinwerten der Teilnehmer. Dafür nutzten sie den sogenannten Non-HDL-Cholesterinwert, dieser beinhaltet alle Cholesterinformen - abgesehen vom HDL-Cholesterin. Das HDL hat im Körper die wichtige Funktion, Cholesterin aus den Geweben (wie den Zellwänden) zur Leber zu transportieren, und dort zum Beispiel in Gallensäuren umzuwandeln.

Die Ergebnisse zeigten einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Cholesterinwerten zu Beginn der Studie und der Wahrscheinlichkeit, später zu erkranken. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen war die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der folgenden 30 Jahre eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln, in der Gruppe mit den höchsten Cholesterinwerten drei- bis viermal höher als in der Gruppe mit den niedrigsten Cholesterinwerten.

Risiko im Alter von 45 Jahren bei hohen Cholesterinwerten stark erhöht

Ein weiteres, überraschendes Ergebnis: Bei den Teilnehmern unter 45 beeinflusste der Cholesterinwert das Krankheitsrisiko am stärksten. Dies galt vor allem, wenn die Forscher einen längeren Zeitraum als nur zehn Jahre betrachteten.

Wer hat's bezahlt?

Finanziert wurde die Studie von unabhängigen Institutionen: Einem Forschungsförderungsprogramm der Europäischen Kommission, dem UK Medical Research Council und dem German Centre for Cardiovascular Research. Ein Teil der 40 Studienautoren hat jedoch Honorare von Pharmafirmen erhalten, wie es in der medizinischen Forschung häufig vorkommt.

Dafür kalkulierten die Wissenschaftler in einem zweiten Schritt für verschiedene Altersgruppen das Risiko, im Laufe ihres Lebens zu erkranken. Den Ergebnissen zufolge hat beispielsweise:

Eine noch gesunde übergewichtige Raucherin unter 45 Jahren mit leicht erhöhten Cholesterinwerten eine 16-prozentige Wahrscheinlichkeit, bis zum 75. Geburtstag zu erkranken.

Bei einer noch gesunden übergewichtigen Raucherin ab 60 mit denselben Voraussetzungen liegt das Risiko demnach nur bei 12 Prozent.

Grund dafür ist wahrscheinlich, dass nicht nur die Höhe des Cholesterinwerts über das Erkrankungsrisiko entscheidet, sondern auch die Dauer, die der Körper dem Cholesterin ausgesetzt ist. Die Frage ist nur: Sollten aus diesem Grund alle jungen Erwachsenen mit leicht erhöhten Werten jahrzehntelang Cholesterinsenker schlucken? Wie viele Menschen würden davon wirklich profitieren?

Das Risiko junger Erwachsener im Detail Frauen unter 45, niedrige Cholesterinwerte Frauen unter 45 Jahren mit den niedrigsten Cholesterinwerten (Non-HDL Cholesterin unter 2,6 mmol/Liter) und mit keinem oder nur einem weiteren Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (etwa Diabetes, Übergewicht oder Rauchen) haben den Ergebnissen zufolge ein 5,7 prozentiges Risiko, bis zum 75. Geburtstag eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Frauen unter 45, hohe Cholesterinwerte Bei Frauen unter 45 Jahren, die in der höchsten Cholesteringruppe waren (Non-HDL Cholesterin mindestens 5,7 mmol/l) und mindestens zwei weitere Risikofaktoren aufwiesen, war der Wert mit 24,1 Prozent fast viermal so hoch. Männer unter 45, niedrige Cholesterinwerte Männer unter 45 Jahren mit den niedrigsten Cholesterinwerten (Non-HDL Cholesterin unter 2,6 mmol/Liter) und mit keinem oder nur einem weiteren Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (etwa Diabetes, Übergewicht oder Rauchen) haben den Ergebnissen zufolge ein 11,8 prozentiges Risiko, bis zum 75. Geburtstag eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Männer unter 45, hohe Cholesterinwerte Bei Männern unter 45 Jahren, die in der höchsten Cholesteringruppe waren (non-HDL Cholesterin mindestens 5,7 mmol/l) und mindestens zwei weitere Risikofaktoren aufwiesen, lag der Wert demnach mit 43 Prozent fast viermal so hoch. Dass sich bei Männern erhöhte Cholesterinwerte stärker auswirken, ist schon lange bekannt.

Jahrzehntelange Therapie

In einem dritten Schritt kalkulierten die Forscher, wie stark junge Erwachsene davon profitieren, wenn ihr Cholesterinwert dauerhaft um die Hälfte gesenkt wird. Über eine ausgewogene Ernährung allein ist das nicht möglich.

Statistisch gesehen müssten jeweils rund acht Frauen mit einem leicht erhöhten Cholesterinwert über 30 Jahre lang Medikamente schlucken, um eine schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankung bis zum 75. Geburtstag zu vermeiden. Dies gilt allerdings nur für Personen, die noch mindestens zwei weitere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen, die etwa rauchen oder Übergewicht haben.

Bei Personen mit nur einem oder keinen weiteren Risikofaktoren müssten demnach den Berechnungen zufolge knapp 15 Frauen 30 Jahre lang Medikamente schlucken, um eine Erkrankung zu verhindern. Der Nutzen der Einnahme von Statinen ist also bei größeren Risikofaktoren unzweifelhafter.

Bei den Zahlen handelt es sich jedoch um statistische Hochrechnungen - im Rahmen von klinischen Studien haben Patienten noch nie so lange Cholesterinsenker genommen. Aus diesem Grund ist auch unklar, ob sich über Jahrzehnte möglicherweise noch unbekannte Nebenwirkungen bilden. Dies müssen weitere Studien in Zukunft klären.

An sich gelten Statine als gut verträglich und sie sind günstig. Gelegentlich können die Mittel jedoch den Blutzucker erhöhen und selten Muskelschmerzen auslösen. Noch seltener führen sie zu einer gefährlichen Zersetzung der Muskeln.

Allein mit der Ernährung wird es nicht funktionieren

Trotz der Einschränkungen bewerten Wissenschaftler, die nicht an der Studie teilgenommen haben, die Ergebnisse als äußerst wertvoll: "Jeder weiß, dass hohe Cholesterinwerte mit einem höheren Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall verbunden sind", erklärte Paul Leeson, Professor für kardiovaskuläre Medizin an der University of Oxford die Studie dem "Science Media Centre". "Was aber zum ersten Mal gezeigt wurde, ist, dass hohe Cholesterinwerte bei Menschen unter 45 Jahren das Risiko für Probleme im weiteren Verlauf des Lebens überproportional steigern."

Leeson zufolge ist es jedoch noch zu früh, um die Therapieempfehlungen auf Basis der Daten zu überarbeiten. Zuvor müssten Studien klären, wie sich die Cholesterinwerte bei jungen Menschen senken ließen und ob es wirklich notwendig sei, jahrzehntelang Medikamente zu schlucken, fordert er. Zu einer solchen Risiko-Nutzen-Abwägung zählt auch, die möglichen Nebenwirkungen zu überprüfen.

Auch Jane Armitage von der University of Oxford hält die Studie für einen wichtigen weiteren Beleg, dass eine Behandlung hoher Cholesterinwerte in jüngeren Jahren vor Herzinfarkten und Schlaganfällen im späteren Leben schützt. Sie sieht jedoch eine ganz andere Schwierigkeit: "Die Herausforderung ist, Menschen dazu zu bekommen, über viele Jahre Medikamente zu schlucken." Vor allem, wenn sie von der drohenden Krankheit noch nichts spüren.

Was können Betroffene dennoch tun? Möglichst wenig gesättigte Fettsäuren aus Käse, Fleisch oder Schokolade zu sich nehmen und stattdessen auf ungesättigte Fettsäuren, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte setzen.