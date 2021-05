Foto: Tobias Wuntke / Uniklinikum Tübingen

Intensivpflege in der dritten Coronawelle Das Ziel: Patienten lebend von einer Schicht in die nächste bekommen

Betreuung nonstop, das Personal körperlich am Ende: Auf Deutschlands Intensivstationen ist der Kampf gegen Corona am härtesten. Und Jens Spahn? Delegiert an den Pflegebevollmächtigten, wo Initiativen verlässlich versanden.