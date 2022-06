Rock am Ring am Wochenende: Deutschland feiert wieder in Massen. Die meisten Corona-Regeln sind gefallen, doch das Virus ist noch da. Laut Robert Koch-Institut steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder an und damit auch die Sorge vor der nächsten Welle. Auf Instagram haben uns Leserinnen und Leser ihre Fragen zur aktuellen Corona-Situation geschickt. Wir haben die Biologin Christine Falk gebeten, sie zu beantworten.

Wann und für wen ist eine vierte Impfung sinnvoll?

Christine Falk, Biologin:

»Menschen mit einem gesunden Immunsystem unter 70 Jahren brauchen keine vierte Impfung, weil die drei Impfungen sehr gut wirken. Die Menschen, die über 70 Jahre sind und die Menschen, die eine Beeinträchtigung des Immunsystems haben, zum Beispiel Transplantierte oder Menschen mit Immundefizienzen, für die ist eine vierte Impfung tatsächlich empfohlen. Das macht auch Sinn, weil da eben der Impfschutz nach den drei Impfungen nicht so lange hält und man quasi auf Nummer sicher gehen möchte, dass auch diese Menschen dann vor einem schweren Verlauf für den Fall, dass sie sich anstecken, geschützt sind.«

Sind die Impfstoffe für die vierte Impfung schon an die neuen Varianten angepasst.

Christine Falk, Biologin:

»Aktuell ist die vierte Impfung nur zugelassen oder empfohlen mit den Impfstoffen, die wir haben. Und die beinhalten die Originalsequenz aus diesem Spike-Protein des SARS-CoV2-Virus. Die neuen Impfstoffe, die angepasst sind an die Sequenz der Omikron-Variante, sind ja noch in der klinischen Prüfung und daher noch nicht zugelassen. Es ist auch tatsächlich noch die Frage, wie viel die noch zusätzlich an Schutz bringen würden. Und solange das nicht eindeutig auch von den Gremien der Ema und auch der Stiko bewertet wurde, kann man davon noch nicht wirklich ausgehen. Daher sind die Impfstoffe, über die wir gerade reden, nach wie vor die, die wir seit über einem Jahr nun haben.«

Ich bin geimpft, geboostert und genesen. Soll ich trotzdem weiter impfen?

Christine Falk, Biologin:

»Man sieht sehr deutlich gerade, dass, wenn man zweimal oder dreimal geimpft war und sich dann angesteckt hat, dann noch mal eine Verbesserung der Immunantwort passiert. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es ja wahrscheinlich die Omikron-Variante. Da werden dann die Antikörper noch mal angepasst und es kommen neue, die das Omikron-Spike erkennen, dazu. Und zusätzlich bildet man ja auch eine Immunantwort gegen die Bestandteile des Virus, die im Impfstoff nicht enthalten sind. Also die ganzen anderen mehr als 20 Proteine, die das ganze Virus mit sich bringt. Und dadurch baut man eine zusätzliche Immunisierung auf und deswegen braucht man schon gar keine vierte Impfung, weil das ist ja dann schon eine Auffrischung, die man vielleicht nicht haben wollte, die aber trotzdem passiert.«

Wie gefährlich sind die neuen Varianten?

Christine Falk, Biologin:

»Die neuen Varianten sind ja keine neuen Varianten, sondern es haben sich in Südafrika vor allem parallel Omikron-verwandte Varianten ausgebildet. Und diese BA4, BA5 Variante, von der man jetzt spricht, das sind vor allem welche, die sehr ähnlich der Omikron-Variante sind und noch ein wenig zusätzliche Veränderungen haben, auch im Spike. Und deswegen sind es keine neuen. Die sind auch nicht gefährlicher. Sie sind vielleicht noch ein bisschen ansteckender, darum können sie sich durchsetzen. Aber im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus, dass sie mehr krank machen. Zumal natürlich auch da die Impfung sehr gut trägt und verhindert, dass die Leute schwer erkranken.«

Wann kommt die Impfung für Kinder unter fünf Jahren?

Christine Falk, Biologin:

»Für die Kinder unter fünf Jahren ist es so, dass die Impfwirkung sich nicht so gut hat nachweisen lassen. Deswegen ist es so, dass es da noch keine aktuelle Empfehlung gibt. Aber die Studien laufen. Ganz wichtig ist zu erwähnen, dass die Stiko-Empfehlung jetzt für ab fünf Jahren basiert auf der sehr guten Dokumentation, dass die Nebenwirkungen zwar nicht null sind, das darf man nie vergessen, aber sie sind trotzdem sehr gering, sodass die Nutzen-Risiko-Abwägung zugunsten der Impfung ausfällt und die Daten sich ja nun wirklich sehr gut konsolidiert haben, die man auch für diese Kinder ab fünf Jahren hat. Bei den Kindern unter fünf Jahren ist es eben so, dass es da noch nicht so weit ist, dass diese Empfehlung ausgesprochen werden kann.«

Ist es sinnvoll, die Antikörper im Blut zu bestimmen?

Christine Falk, Biologin:

»Für die normalen Personen, die ein gesundes Immunsystem haben, ist nach drei Impfungen davon auszugehen, dass die eine sehr gute Antikörper Antwort haben. Und da muss man die Antikörper nicht bestimmen. Das macht dann Sinn, wenn man eben zum Beispiel Personen hat, die ein eingeschränktes Immunsystem haben, durch Medikamente, Transplantierte, Menschen mit Autoimmunerkrankungen, bestimmte Krebserkrankungen, wo man wirklich wissen möchte, ob die Impfung überhaupt den gewünschten Erfolg gebracht hat und die Menschen geschützt sind. Bei den Transplantierten ist nämlich ein hoher Anteil an Personen, die aufgrund der Medikamente keine Antikörper bilden können. Da macht es also total Sinn. Bei der großen Gruppe der sogenannten Immungesunden, bei denen das Immunsystem ganz normal arbeiten kann, ist es nicht notwendig, die Antikörper zu bestimmen und es ist auch sozusagen nicht wichtig zu wissen, ob sie mit der Zeit ein bisschen runtergehen, weil das völlig normal ist.«

Sind Long-Covid-Patientinnen und -Patienten bei einer erneuten Infektion besonders gefährdet?

Christine Falk, Biologin:

»Die Studien sind da auch nicht sehr eindeutig. Das hängt damit zusammen, dass Long-Covid ja ein sehr breit gefächertes Spektrum von Symptomen haben kann, die wahrscheinlich unterschiedliche Ursachen haben. Entweder ist da noch Virus da, was nicht ganz weg ist, dann würde eine zusätzliche Infektion das Immunsystem noch mal stimulieren und man kriegt das Ding dann vielleicht tatsächlich los. Was aber häufiger der Fall ist, ist, dass fehlgeleitete Immunantworten einen Teil der Long-Covid-Symptomatik ausmachen. Oder es ist das Nervensystem mitbetroffen oder die Lunge. Und da es sehr schwer vorherzusagen, was dann passiert, wenn noch mal ein Virus in diesen Körper kommt und die Immunreaktion noch mal wirklich angestoßen wird. Es gibt so anekdotische Fälle, wo es dann sogar besser wird. Es ist aber auch so, dass es andere Fälle gibt, bei denen es tatsächlich dann doch noch zu einer verlängerten Symptomatik in dieser Long-Covid-Seite kommt, wo dann auch diese chronische Erschöpfung noch mal deutlicher zu spüren ist. Das heißt, es ist leider ein sehr individuelles Geschehen, wo wir nicht genau verstehen, wo das herkommt und daher kann man da keine generelle Antwort geben. Aber generell würde man immer sagen, es ist besser sich nicht anzustecken und wenn man sich ansteckt, muss man dann keine Sorge haben, wenn man geimpft war, weil dann einfach das Immunsystem im Vorteil ist und in der Regel diese Infektion sehr viel besser bekämpfen kann.«

Wann ist das endlich alles vorbei?

Christine Falk, Biologin:

»Die Welt hat sich verändert und wir werden das Virus mit in das Paket der respiratorischen Viren mit drin haben, also mit der Grippe, mit RSV, und werden einfach in Zukunft auch immer zum Winter hin fragen müssen: Wer muss sich impfen lassen? Die Risikogruppen, die kennen wir schon, das kennen wir aus der Grippe. Unter Umständen muss man dann Grippe und Corona-Impfung kombinieren für diese Risikogruppen. Aber Leute, die ein gesundes Immunsystem haben und sich immer mal wieder durch Ansteckung möglicherweise selbst auffrischen, in Anführungszeichen, für die kann es wirklich so sein, dass man eben so eine Erkältung hat, wie man auch ab und zu andere Erkältungen hatte. Ich würde also nicht sagen, es ist irgendwie vorbei, sondern wir haben ein neues Virus, das wir mit auf dem Radar haben, mit dem wir aber dann, je besser die Leute geimpft und geschützt sind, sehr gut umgehen können. Insofern ist vorbei vielleicht nicht so das, was man sagen würde, sondern wir haben einfach eine andere Situation, mit der wir aber gut umgehen können.«