Diese Zunahme an Anfragen von Kindern und Jugendlichen übersteige auch weiterhin die von Erwachsenen, heißt es in der Erhebung. Die in aktuellen Studien häufig berichtete Zunahme der psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen im Zeitverlauf der Pandemie fände in diesen Zahlen Ausdruck.