Wie bisher muss im Testzentrum ein »amtlicher Lichtbildausweis« vorgelegt werden. Nur hätten viele Kinder bis fünf – für die es weiterhin Gratistests gibt – noch gar keinen Ausweis oder Kinderreisepass, merkt etwa die Kassenärztliche Bundesvereinigung an. In der Praxis dürfte es so laufen, wie vom Gesundheitsministerium bisher schon empfohlen: Für Kinder ohne Ausweis reicht es, wenn die Erziehungsberechtigten ihren Ausweis vorlegen. Schwangere können den Mutterpass als Nachweis für einen Gratistest verwenden.

Dass die kostenlosen Bürgertests ausgerechnet mitten in der schweren BA.5-Welle ausgesetzt werden, verwundert so manchen Experten. Einige Bundesländer rebellierten gegen den Lauterbach-Vorstoß. Am Donnerstag kündigten die Kassenärzte zudem an, die Abrechnung von Corona-Bürgertests nicht umsetzen zu können – die Überprüfung des Anspruches sei zu schwierig, es sei eine Zumutung, Eurobeträge für Tests einzutreiben. In einem Brief an den Gesundheitsminister kritisierten die Kassenärztlichen Vereinigungen, dass sie vor Veröffentlichung der neuen Testverordnung nur 4 Stunden und 15 Minuten Zeit gehabt hätten, die neuen Regelungen zu kommentieren.