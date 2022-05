Einige denken nur noch ans Essen, andere sind niedergeschlagen, antriebslos: In den Jahren der Coronapandemie ist die Zahl der Jugendlichen gestiegen, die wegen Depressionen und Essstörungen im Krankenhaus behandelt wurden. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Auswertung der Krankenkasse DAK hervor.

In der Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen wurden 2021 demnach 42 Prozent mehr Jugendliche wegen einer emotionalen Störung in der Klinik behandelt als noch 2020. So lag die entsprechende Hospitalisierungsquote 2020 durchschnittlich noch bei 85 Fällen je 100.000, 2021 lag sie hingegen bei 120 Fällen je 100.000. Unter emotionale Störungen fallen nach Angaben der Krankenkasse etwa Trennungsängste und soziale Ängstlichkeit. Die Fallzahlen seien hier jedoch niedriger als die der Depressionen und Essstörungen.

Auch der Anteil von Schulkindern zwischen zehn und 14 Jahren , die mit einer somatoformen Störung im Krankenhaus waren, ging 2021 im Vergleich zum Vorjahr zurück. Zugenommen hat der Analyse zufolge jedoch auch in dieser Altersgruppe der Anteil derer, die wegen Depressionen oder Essstörungen in die Klinik mussten.

Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig, sagt, dass der Report belege in sehr eindrucksvoller Weise, wie häufig inzwischen psychische und psychosomatische Auffälligkeiten und Erkrankungen gerade im Jugendalter in unserer Gesellschaft geworden seien. »Es ist zu erwarten, dass die Zahl psychischer Erkrankungen und Problemfelder auch in Zukunft weiter steigen wird.«

Kiess warnt in einem von der DAK veröffentlichten Statement jedoch auch davor, kausale Schlussfolgerungen zu ziehen: »Schwankungen bei Krankenhausaufnahmen, Veränderungen des Gesundheitsverhaltens oder der Inanspruchnahme und der Hilfe-Ansuche unterliegen starken regionalen, zeitlichen und kulturellen Unterschieden.«