Dengue-Fieber Honduras ruft nationalen Gesundheitsnotstand aus

Aufgrund eines rasanten Anstiegs an Infektionen mit dem Dengue-Virus hat die Regierung in Honduras den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Experten zufolge sind in Honduras seit Jahresbeginn mehr als 15.000 Menschen am Dengue-Fieber erkrankt. 44 Menschen starben an der tropischen Viruserkrankung, bei 35 weiteren Todesfällen wird sie als Ursache vermutet.

Gesundheitsministerin Alba Flores sagte, sie werde alle zuständigen Stellen mobilisieren, um landesweit gegen die Gelbfiebermücke vorzugehen. Das Insekt überträgt die Viren.

Die seit drei Monaten andauernden Regenfälle im Land könnten für weitere Brutstätten der Mücken sorgen und die Situation verschlimmern, befürchten die Behörden. Während der bislang schlimmsten Dengue-Epidemie in Honduras im Jahr 2010 waren nach offiziellen Angaben 83 Menschen gestorben.

Rund 400 Millionen Infizierte jährlich

Schätzungen zufolge infizieren sich weltweit rund 400 Millionen Menschen jährlich mit dem Dengue-Virus, nur etwa 25 Prozent davon entwickeln Beschwerden. Bei einem kleinen Teil der Erkrankten verläuft die Krankheit schwer, dann kann es unter anderem zu Bauchschmerzen, blutenden Schleimhäuten oder anhaltendem Erbrechen kommen.

Das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf steigt bei einer Zweitinfektion. Laut Robert Koch-Institut entwickeln etwa 0,5 Prozent bis zwei Prozent der Menschen eine schwere Form des Dengue-Fiebers, wenn sie sich zum zweiten Mal infizieren.

Den einzigen sicheren Schutz vor einer Ansteckung bietet eine gute Mückenprophylaxe. Zwar existiert seit wenigen Jahren eine Impfung. Diese erzeugt allerdings keinen hundertprozentigen Schutz. Außerdem sollte das Mittel laut Robert Koch-Institut nur bei Menschen eingesetzt werden, die schon mal erkrankt waren. Ansonsten könne das Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf sogar steigen.

In Deutschland diagnostizieren Ärzte jährlich zwischen 600 und 800 Infektionen bei Menschen, die von einer Reise zurückgekehrt sind. Schwere Krankheitsverläufe sind extrem selten. "Von den mehr als 4000 gemeldeten Dengue-Infektionen bei Reiserückkehrern von 2013 bis 2018 erfüllen nur 0,3 Prozent die Kriterien einer schweren Dengue-Erkrankung - keiner der Fälle wurde als verstorben übermittelt", schreibt das Robert Koch-Institut.