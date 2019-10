Deutschland ist das einzige Land in der EU, in dem Zigarettenhersteller für ihre Produkte werben dürfen. Wie schon Gesundheitsminister Jens Spahn und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nun auch die neue Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig (CSU) für ein Verbot von Außenwerbung für Rauchverbote jeglicher Art ausgesprochen - auch für E-Zigaretten.

"Ich fordere ein Werbeverbot für alle Rauchprodukte - egal, ob herkömmliche Zigarette, E-Zigarette, Verdampfer oder Erhitzer, egal ob mit Tabak und Nikotin oder ohne", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Nötig sei bis zum Jahresende eine klare "Regelung, die keinerlei Schlupflöcher lässt".

Insbesondere in der Union ist ein umfassendes Tabakwerbeverbot umstritten. In der vergangenen Legislaturperiode war ein Anlauf für ein Außenwerbeverbot an Widerspruch der Union gescheitert. Das Kabinett stimmte 2016 zwar einem Entwurf zu, Tabakwerbung auf Plakatwänden und im Kino ab 2020 weitgehend zu verbieten. Das Gesetz wurde dann aber nie beschlossen.

Anfang dieses Jahres kam in die festgefahrene Debatte Bewegung. Die Fachpolitiker der Union im Bundestag einigten sich weitgehend darauf, dass die bestehenden Beschränkungen auch auf Außenwerbung ausgeweitet werden sollen.

Werbung richtet sich an Jugendliche

Ludwig ist besonders um den Jugendschutz besorgt: Sie wolle nicht klein reden, dass E-Zigaretten Erwachsenen zwar dabei helfen könnten, von der herkömmlichen Zigarette wegzukommen, sagte die CSU-Politikerin. "Wir dürfen aber nicht zulassen, dass Jugendliche zum Dampfen verführt werden". Wenn die Tabakindustrie mit Liquids werbe, die nach Kaugummi und Popcorn schmeckten, "dann ist doch ganz klar, dass sich das nicht an den Erwachsenen richtet, der umsteigen will". Hier gehe es um das Ansprechen von Jugendlichen.

Elektrische Zigaretten, bei denen nikotinhaltige Flüssigkeit verdampft wird, gewannen in den vergangenen Jahren weltweit enorm an Beliebtheit. Zuletzt wurde jedoch in den USA eine Reihe von Lungenerkrankungen und Todesfällen mit dem Rauchen von E-Zigaretten in Verbindung gebracht. Allerdings sind in die Produkte in den USA nicht so streng reguliert wie in Deutschland.

Deutschen Experten zufolge sind E-Zigaretten weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten. (Lesen Sie hier mehr zu den Risiken von E-Zigaretten).