Foto: iStockphoto / Getty Images

Ein rätselhafter Patient Der versteckte Feind

Ein 39-jähriger Mann hat Probleme beim Wasserlassen und sucht Hilfe in der Notaufnahme. Die Ärzte vermuten eine Infektion, aber die Therapie schlägt nicht an. Was fehlt ihm? Und was hat sein früheres Leben damit zu tun?