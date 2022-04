Ein rätselhafter Patient Die falsche Fährte

Als der 59-Jährige die Notaufnahme des Spitals in der schweizerischen Kleinstadt Laufenburg aufsucht, geht es ihm richtig schlecht: Er leidet unter heftigem Schwindel und muss sich seit 24 Stunden immer wieder übergeben. Allein hätte er den Weg ins Krankenhaus nicht geschafft, ein Freund begleitet ihn. Dieser übersetzt auch die Fragen des medizinischen Personals bei der Aufnahme und die Antworten des Mannes, der kein Deutsch spricht.

Der Patient berichtet, dass sich der Schwindel verschlimmere, sobald er sich aufrichtet, und abnehme, wenn er liegt. Andere Beschwerden wie Luftnot, Brustschmerzen, Herzrasen oder Durchfälle hat er nicht. Er leidet jedoch unter Bluthochdruck und musste sich wegen eines verengten Herzkranzgefäßes im Jahr 2009 einen Stent in die rechte Koronararterie legen lassen.

In der Notaufnahme findet eine schnelle Untersuchung statt. Der Patient ist klar und orientiert, aber durch den Schwindel, den Brechreiz und die Übelkeit stark eingeschränkt. Sein Blutdruck ist mit 165/80 mmHG (Millimeter Quecksilbersäule) zu hoch, obwohl sein Herz langsam schlägt – nur 50-mal in der Minute, im Normbereich wären 60 bis 80 Schläge. Auch die Herzaktivität im EKG zeigt eine verlangsamte und veränderte Herzfrequenz. Er hat kein Fieber, die Sauerstoffsättigung seines Blutes ist normal und auch Blutwerte, die für einen Herzinfarkt sprechen könnten, sind unauffällig.

Aus der Balance geraten: Woher Schwindel kommt und was man tun kann

Aus der Balance geraten: Woher Schwindel kommt und was man tun kann

Aus der Balance geraten: Woher Schwindel kommt und was man tun kann

Aus der Balance geraten: Woher Schwindel kommt und was man tun kann

Hals-Nasen-Ohren-Ärztin über Vertigo: "In vielen Fällen ist Schwindel heilbar"

Hals-Nasen-Ohren-Ärztin über Vertigo: "In vielen Fällen ist Schwindel heilbar"

Hals-Nasen-Ohren-Ärztin über Vertigo: "In vielen Fällen ist Schwindel heilbar" Ein Interview von Lisbeth Schröder

Hals-Nasen-Ohren-Ärztin über Vertigo: "In vielen Fällen ist Schwindel heilbar" Ein Interview von Lisbeth Schröder

Weil der Patient berichtet, dass seine Beschwerden beim Aufrichten stärker werden, denken die Mediziner im Spital zunächst an einen sogenannten Lagerungsschwindel. Dieser löst zwar heftige Symptome aus, ist aber harmlos und kann durch ärztlich angeleitete Lagerungsmanöver meist gut behandelt werden. Bei der Untersuchung wird jedoch deutlich, dass der Schwindel den Mann nahezu unabhängig von der Lagerung beeinträchtigt, wie die Ärztinnen im Swiss Medical Forum über ihren Fall berichten. Auch die bei bestimmten Schwindelarten typischerweise auftretenden schnellen, rhythmischen Augenbewegungen – Nystagmus genannt – hat der Mann nicht.

Vor allem ein Schlaganfall als Ursache kommt nun aufgrund der Vorgeschichte des Mannes infrage: Bluthochdruck ist ebenso wie Gefäßablagerungen ein Risikofaktor dafür – beides hat der Patient. Die gegensteuernden Medikamente aber hat er einfach abgesetzt. Gleichzeitig fällt in der Notfallambulanz auch immer wieder der niedrige Puls auf, mitunter schlägt sein Herz nur 37-mal pro Minute.

Als sie an den Füßen den Blutfluss überprüfen will, fallen ihr zwei Pflaster auf, die auf den äußeren Knöcheln der Sprunggelenke kleben. Als sie ihren Patienten danach fragt, erzählt er seinem Dolmetscher, dass er schon länger Schmerzen in den Füßen habe. Ein Freund von ihm leide unter ähnlichen Beschwerden und habe von seinem Hausarzt wirksame Schmerzpflaster erhalten, deswegen habe er den Freund gebeten, ihm welche mitzubringen. Sechs Stunden bevor sein starker Schwindel einsetzte, habe er sich drei Pflaster auf die Füße geklebt, eines davon jedoch vor dem Spitalbesuch wieder entfernt.

Eine Vergiftung?

Die Pflaster enthalten Fentanyl, ein sehr starkes, opioidhaltiges Schmerzmittel. Die Dosis darin entspricht den Angaben der Ärztinnen zufolge zweimal 180 Milligramm Morphin pro 24 Stunden. Die Arznei unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz, auch in der Schweiz .