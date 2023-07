Schwangere: In der Schwangerschaft wird das Baby vom mütterlichen Körper mitversorgt. Um ausreichend Sauerstoff an Mutter und Kind zu transportieren, werden im Laufe der Schwangerschaft unter anderem rote Blutkörperchen gebildet. Dadurch erhöht sich der Eisenbedarf. Wird dieser nicht ausreichend abgedeckt, steigt das Risiko für die werdende Mutter, einen Eisenmangel zu entwickeln.

Frauen: Durch die monatliche Regelblutung verlieren Frauen im gebärfähigen Alter mehr Eisen als gleichaltrige Männer. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt daher nicht-schwangeren Frauen, alle fünf bis zehn Jahre ein Screening auf Blutarmut durchführen zu lassen. Ähnliche Empfehlungen gibt es in Deutschland nicht.

Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren: Eisen kann besonders gut über tierische Produkte vom Körper aufgenommen werden. Vegetarier und Veganerinnen sollten sich daher intensiv damit beschäftigen, welche Lebensmittel ihnen helfen, auf die empfohlene Eisenzufuhr zu kommen.

Kinder und Jugendliche während der Wachstumsschübe: Wer noch wächst, hat einen erhöhten Eisenbedarf. Eltern sollten daher auf eine ausgewogene Ernährung ihrer Kinder achten und den Eisenhaushalt möglicherweise beim Kinderarzt abklären.

Ausdauersportler, ältere Menschen, Menschen mit verletzungsbedingt hohem Blutverlust oder mit chronischen Entzündungen im Magen-Darm-Trakt haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko. Sie sollten daher auf adäquate Eisenzufuhr achten und diese gegebenenfalls mit einem Arzt oder einer Ärztin abstimmen.

Wie ein Forscherteam der Medizinischen Universität Wien in einer Studie mit Mäusen Ende April herausfand , könnte auch eine Fehl- oder Überfunktion bestimmter Immunzellen im Darm bei der Eisenaufnahme im Körper eine wichtige Rolle spielen. Laut der Studie sorgte eine Aktivierung der sogenannten Makrophagen (Fresszellen) im Zwölffingerdarm bei den Mäusen dafür, dass deren Eisenaufnahme behindert wurde – obwohl sie eigentlich ausreichend Eisen über die Nahrung erhalten hatten. »Somit bleibt das Eisen in den Darmzellen und kann nicht mehr in den Blutkreislauf gelangen«, sagte die Autorin der Studie, Nyamdelger Sukhbaatar. Weitere Studien sollen nun klären, ob die Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sind und mögliche therapeutische Maßnahmen ableiten.

Wie kann ich einem Eisenmangel vorbeugen?

Eisen kann nicht vom Körper selbst gebildet werden und muss daher regelmäßig mit der Nahrung zugeführt werden. Das Spurenelement kommt in tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln vor, wobei der Körper sogenanntes zweiwertiges Eisen aus tierischer Herkunft besser verwerten kann. Die Aufnahme und Verwertung von pflanzlichem Eisen (dreiwertiges Eisen) könne durch die Bindung an andere Pflanzenbestandteile sogar gehemmt werden, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) . Zu solchen Stoffen zählen etwa Tannine, die in Rotwein oder Schwarzem und Grünem Tee enthalten sind. Auch Oxalsäure, etwa in Spinat, Roter Bete, Rhabarber oder Kakao vorhanden, Phytat, zum Beispiel in Getreide zu finden, oder Phosphat, das unter anderem im Schmelzkäse steckt, können die Aufnahme behindern. Ebenfalls enthielten Weizenkleie, Milchprodukte, Sojaprodukte und Kaffee solche Stoffe.