In einer sogenannten Phase-II-Studie haben Patientinnen und Patienten mit Mastdarmkrebs, der noch nicht gestreut hatte, den Wirkstoff Dostarlimab erhalten. In der Untersuchung war vorgesehen, dass anschließend je nach Verlauf Bestrahlung samt Chemotherapie und Operation folgen. Doch bei allen zwölf Betroffenen, die bereits mindestens ein halbes Jahr lang in Behandlung sind, war das alles unnötig. Ihnen blieben also bislang sehr belastende Therapien erspart. Sie befinden sich in Remission, der Krebs ist bei ihnen nicht mehr nachweisbar. Von einer Heilung zu sprechen, ist allerdings verfrüht, dafür ist die Zeitspanne zu kurz. Ein Team um Andrea Cercek vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, berichtet über die Studie im Fachblatt »NEJM« .