Genau auswählen Es lebe die Beschränkung

Sie beschäftigen sich nun bereits seit neun Wochen regelmäßig mit dem Thema "Gedächtnis" und haben verschiedenste Möglichkeiten kennengelernt, mit denen Sie Ihre Merkfähigkeit im Alltag steigern und trainieren können. Eins haben Sie dabei auf jeden Fall schon gelernt: Nicht Gehirnjogging, sondern sozialer Kontakt, Emotionen und Einstellungen, neue Herausforderungen, Ernährung, Bewegung und bestimmte kleine Übungen verbessern das Gedächtnis.

Aber - und das ist ziemlich wichtig - keine Übung kann kurzfristig ihre volle Wirkung entfalten. Für den weiteren Erfolg des Coachings ist es also sehr wichtig, ein paar wenige der hier gelernten und ausprobierten Tipps, Tricks und Übungen dauerhaft in den eigenen Alltag zu integrieren. Wir listen deshalb im Folgenden noch mal alle Übungen auf, die Sie in den vergangenen Wochen erhalten haben, und bitten Sie an dieser Stelle, sich eine auszusuchen, die Ihnen besonders viel Freude gemacht hat oder für Sie besonders einfach war. Und eine weitere "anzukreuzen", von der Sie das Gefühl haben, dass diese für Sie besonders effektiv, nützlich oder bedeutsam war.

Schauen Sie also die Liste noch mal durch und entscheiden Sie dann, welche Übungen Ihre zwei Favoriten sind:

Haben Sie zwei Punkte ausgewählt? Einen, der Freude gemacht hat, und einen, der besonders wichtig zu sein scheint? Gut. Dann entscheiden Sie sich jetzt noch einmal neu und überlegen sich, welchen der beiden Punkte Sie über das Training hinaus leicht in Ihren Alltag einbauen können - und zwar für die nächsten Wochen und Monate.





SPIEGEL WISSEN im Abo

In diesem Sinne: Viel Spaß mit dem Merken, Lernen und Erinnern!

Ihr SPIEGEL-WISSEN-Team

