»Die Tabletten habe ich nur da. Das Granulat?«

»Genau, genau.«

»Ist leider nicht da. Im Moment ist es sehr schwierig da an Ware ranzukommen.«

Die Feiertage stehen bevor und Deutschland erlebt einen historischen Krankenstand. Das Coronavirus ist es diesmal nicht: Derzeit bringen andere Viren und Erkältungskrankheiten das Gesundheitssystem an seine Grenzen. Wir haben uns in einer Apotheke und bei einem Allgemeinmediziner umgehört: Was sollte man tun, wenn man krank wird oder es möglichst verhindern will? Und wie schätzen die Experten die derzeitige Lage in Apotheken und Krankenhäusern ein?

René Fahrenheim, pharmazeutisch-technischer Assistent:

»Also aktuell haben wir massiv Schwierigkeiten mit den Fiebersäften – wir sind froh, dass wir was da haben – und auch Schmerzzäpfchen. Sonst zieht sich das durch alle Bandbreiten, durch Antibiotika, diverse Antibiotika, durch Hustenmittel, Betablocker für den Blutdruck, Psychopharmaka inzwischen auch schon ein paar und Insulin, da wird es auch schon schwierig.«

In diesem Jahr gibt es vor den Feiertagen deutlich mehr Atemwegsinfektionen als in den Vorjahren. Aktuell sinken die Zahlen zwar wieder leicht, nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts leiden aber ca. 9 Millionen Deutsche an Atemwegserkrankungen. Mehr als jeder Zehnte ist also gerade krank, die Nachfrage nach Medikamenten ist entsprechend hoch. Das verunsichert viele Kundinnen und Kunden. Sollten sie sich jetzt mit den gängigen Erkältungsmitteln eindecken?

René Fahrenheim, pharmazeutisch-technischer Assistent:

»Aktuell ist es halt sehr schwierig, an Ware ranzukommen. Da ist es nicht so optimal, dann die Medikamente zu horten oder sich dann Packungen doppelt oder dreifach aufschreiben zu lassen oder zu kaufen, wenn man die gar nicht benötigt. Das fehlt dann an anderer Stelle, wenn was benötigt wird – für Kinder aktuell, gerade wenn die Fieber haben oder Schmerzen haben. Und es ist leider nicht verfügbar, weil andere alles leer kaufen.«

Kürzlich regte der Präsident der Bundesärztekammer an, die Bevölkerung könne knappe Medikamente tauschen. Der Vorschlag eines »Flohmarkts für Medikamente in der Nachbarschaft« stieß auf viel Widerstand.

René Fahrenheim, pharmazeutisch-technischer Assistent:

»Weil man nicht weiß, was der andere Patient nimmt oder der Kunde. Dann kann es zu Wechselwirkungen kommen. Und das muss mit dem Arzt geklärt werden, ob das genommen werden darf, besonders bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Bei den Kindern, bei den Säften oder Zäpfchen, da kann man da mal vielleicht aushelfen, wenn Not am Mann ist, aber bitte nicht bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln.«

In welchen Fällen sollten Erkrankte überhaupt Medikamente nehmen? Der Allgemeinmediziner Prof. Dr. Scherer warnt vor Resistenzen bei zu häufiger Gabe von Antibiotika.

Martin Scherer, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf:

»Nicht jedes Fieber braucht eine unmittelbare Senkung. Nicht jeder Infekt und schon gar nicht virale Atemwegeinfekte brauchen eine antibiotische Behandlung. Das heißt, hier noch mal sehr an den eigenen Erwartungen arbeiten und natürlich von ärztlicher Seite eine sehr genaue Indikationsstellung.«

Stellt sich noch die Frage: Warum werden überhaupt so viele Menschen krank? Viele sehen derzeit die Maßnahmen gegen die Coronapandemie als Grund für ein geschwächtes Immunsystem – und bezeichnen das als »Immunschuld«. Der Begriff ist aber laut Experten wie Scherer völlig irreführend. Das Immunsystem an sich leide nicht unter Maske und Co, es habe derzeit nur zu wenige Informationen über grassierende Viren.

Martin Scherer, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf:

»Durch die Lockdowns, durch die Schule- und Kitaschließung werden Infekte, gerade die RS-Infektionen, nachgeholt. Was bedeutet nachholen? Das bedeutet, dass das Immunsystem eine ständige Exposition braucht, einen ständigen Trainingseffekt, eine ständige Antigenpräsentation, um zu lernen. Im Grunde genommen das, was Impfungen auch machen. Jetzt gibt es natürlich so viele virale Infektionen, über 200 virale Erreger, die Erkältungs- oder grippale Symptome auslösen können. Gegen die kann man nicht alle impfen und deshalb braucht das Immunsystem regelmäßig auch eine Antigenpräsentation, wie wir das nennen. Das heißt eine Exposition und die Möglichkeit zu trainieren.«

Ein untrainiertes Immunsystem, volle Arztpraxen und Engpässe bei Medikamenten – am besten wäre es da, möglichst gar nicht krank zu werden. Wie können wir unser eigenes Immunsystem stärken?

Martin Scherer, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf:

»Einfache Antwort darauf: Es würde schon ausreichen, es nicht zu schwächen. Es nicht zu schwächen durch zu wenig Schlaf, durch ausgedehnten Alkoholkonsum, durch eine nicht ausgewogene Ernährung, durch übermäßigen Stress. Wenn man alles weglässt und keine grundlegenden Immunerkrankungen hat, keine Chemotherapie hat oder kein Immundefizit hat und all diese schädlichen Dinge etwas herunterfährt bzw. weglässt, dann kann man davon ausgehen, dass man ein starkes Immunsystem hat.«