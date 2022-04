In Großbritannien beobachten Fachleute derzeit eine ungewöhnliche Häufung von akuten Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahre. Nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde werden 74 Fälle seit Januar untersucht, bei denen eine Entzündung der Leber festgestellt wurde, aber keine Hepatitis-Viren gefunden wurden, die diese Erkrankung typischerweise verursachen. Auch die europäische Gesundheitsbehörde ECDC informierte über die Entwicklung und rief Ärztinnen und Ärzte in der EU auf, ähnliche Fälle an die Gesundheitsämter zu melden.

Einige der in Großbritannien erkrankten Kinder entwickelten nach Angaben der ECDC ein akutes Leberversagen und mussten in speziellen Abteilungen für leberkranke Kinder behandelt werden. Bei einer kleinen Anzahl sei eine Lebertransplantation durchgeführt worden.

Meera Chand von der britischen Gesundheitsbehörde sagte, derzeit würden einige mögliche Ursachen für die Hepatitiserkrankungen der Kinder untersucht, darunter auch Infektionen mit Adenoviren. Diese Viren können verschiedene Symptome hervorrufen, unter anderem auch typische Erkältungszeichen. Eine Entzündung der Leber ist dabei eine bekannte, aber seltene Komplikation.

Zusammenhang mit Corona nicht sehr plausibel

Der Kindergastroenterologe und Generalsekretär der Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin , Burkhard Rodeck, hält einen Zusammenhang mit dem Coronavirus zwar für theoretisch denkbar, aber nicht für sehr plausibel. Die bei den Kindern durchgeführten Coronatests hätten dann überzufällig häufig positiv ausfallen müssen. »Wir sind nun seit einiger Zeit in dieser Pandemie, derartige Hepatitis-Fälle wären früher schon einmal aufgefallen«, sagt er. Wahrscheinlicher sei, dass mit den Lockerungen in Großbritannien Kinder und Jugendliche auf einmal vielen Keimen ausgesetzt seien, mit denen sie zuvor aufgrund diverser Schutzmaßnahmen nicht in dieser Fülle in Kontakt gekommen waren und die Hepatitis-Fälle auf solche Infektionen zurückgehen. Die Fallzahlen aus Großbritannien würden ihn nicht unbedingt beunruhigen, aber aufmerksam werden lassen. »Entsprechende Beobachtungen in Deutschland sind bislang noch nicht bekannt, aber wir untersuchen das weiter. Das müssen wir ernst nehmen«, sagt Rodeck.