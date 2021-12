Foto: Kniel Synnatzschke / plainpicture

Häufige Virus-Infektion Was gegen Herpes hilft

Der eine bekommt es an den Lippen, eine andere an der Nase: Herpes ist lästig, lässt sich aber mit ein paar Tipps fast immer gut in den Griff bekommen. Was hilft, was sollte man vermeiden?