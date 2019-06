Weltweite Umfrage Menschen aus reichen Ländern misstrauen Impfungen am meisten

Die Nachricht erreichte Donald Henderson 1975 per Telegramm. Auf der Insel Bhola in Bangladesch sollte sich ein Kleinkind mit Pocken infiziert haben. Henderson leitete damals das Programm der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das die Krankheit ausrotten sollte. Sofort machten sich Ärzte auf den Weg zu dem Kind, mit Dampfschiffen, Motorbooten und sogar Kanus, wie Henderson Jahre später in einem Interview erzählte.

Sie fanden die dreijährige Rahima Banu. Der Körper des Mädchens war übersät mit Pusteln, und es hatte hohes Fieber. Lange kämpften die Mediziner um sein Leben - mit Erfolg. Rahima Banu gilt als der letzte Mensch, der sich auf natürlichem Weg mit Echten Pocken infiziert hat. 1979 erklärte die WHO die Pocken offiziell für ausgerottet. Konsequente Massenimpfungen hatten die Viren verbannt, die Millionen Menschen getötet hatten. Heute existieren sie nur noch im Labor.

"Nachlässigkeitseffekt"

Auch die Masern sollten eigentlich bis 2020 ausgerottet werden, doch zuletzt hat die Zahl der Infektionen laut WHO weltweit zugenommen. Die USA verzeichnen derzeit den größten Ausbruch seit 27 Jahren, auch auf den Philippinen und in der Ukraine häuften sich die Fälle. Ein Grund sei die wachsende Zahl der Impfgegner in Industrienationen und in arabischen Ländern, kritisiert die WHO. Sie hat die Vermeidung oder Verzögerung von Impfungen Anfang des Jahres in die Liste der globalen Gesundheitsbedrohungen aufgenommen.

Eine globale Untersuchung im Auftrag der britischen Wohltätigkeitsorganisation Wellcome hat nun untersucht, in welchen Ländern die Vorbehalte gegen Impfungen besonders groß sind. Für die Studie befragte das Meinungsforschungsinstitut Gallup zwischen April und Dezember 2018 mehr als 140.000 Menschen ab 15 Jahren in 144 Ländern. Die Teilnehmer beantworteten, ob sie jemals von Impfungen gehört haben, ob sie Impfungen für sicher, effektiv und wichtig für Kinder halten und ob ihre eigenen Kinder immunisiert sind.

Halten Sie Impfungen für sicher? Anteil der Menschen in Prozent, die mit "Ich stimme absolut nicht zu" und "Ich stimme eher nicht zu" geantwortet haben Halten Sie Impfungen für sicher? Anteil der Menschen, die nicht zustimmen: Land Anteil in % Afghanistan 5 Albanien 16 Algerien 12 Argentinien 5 Armenien 21 Australien 7 Österreich 21 Aserbaidschan 12 Bangladesch 1 Weißrussland 15 Belgien 21 Benin 14 Bolivien 14 Bosnien und Herzegowina 8 Botswana 9 Brasilien 9 Bulgarien 15 Burkina Faso 20 Burundi 7 Kambodscha 7 Kamerun 13 Kanada 9 Tschad 10 Chile 11 China, Volksrepublik 8 Kolumbien 11 Komoren 7 Republik Kongo 17 Costa Rica 6 Kroatien 7 Zypern 10 Tschechische Republik 6 Dänemark 9 Dominikanische Republik 5 Ecuador 6 Ägypten 1 El Salvador 11 Estland 14 Swasiland 10 Äthiopien 3 Finnland 8 Frankreich 33 Gabun 26 Gambia 4 Georgien 9 Deutschland 13 Ghana 3 Griechenland 3 Guatemala 7 Guinea 14 Haiti 20 Honduras 6 Ungarn 3 Island 21 Indien 2 Indonesien 6 Iran, Islamische Republik 9 Irak 5 Irland 9 Israel 5 Italien 14 Elfenbeinküste 17 Japan 8 Jordanien 4 Kasachstan 10 Kenia 6 Kosovo 6 Kuwait 4 Kirgisistan 9 Laos, Demokratische Volksrepublik 2 Lettland 17 Libanon 3 Liberia 3 Libyen 9 Litauen 8 Luxemburg 13 Nordmazedonien 14 Madagaskar 11 Malawi 4 Malaysia 3 Mali 17 Malta 7 Mauretanien 9 Mauritius 17 Mexiko 7 Moldawien 11 Mongolei 16 Montenegro 13 Marokko 4 Mosambik 4 Myanmar 4 Namibia 11 Nepal 3 Niederlande 17 Neuseeland 10 Nicaragua 2 Niger 7 Nigeria 5 Nordzypern 4 Norwegen 6 Pakistan 4 Staat Palästina (Hamas) 3 Panama 5 Paraguay 8 Peru 17 Philippinen 14 Polen 5 Portugal 6 Rumänien 13 Russische Föderation 24 Ruanda 2 Saudi-Arabien 3 Senegal 15 Serbien 9 Sierra Leone 4 Singapur 3 Slowakei 6 Slowenien 13 Südafrika 9 Südkorea 8 Spanien 7 Sri Lanka 7 Schweden 12 Schweiz 22 Taiwan 17 Tadschikistan 0 Tansania 3 Thailand 3 Togo 25 Tunesien 5 Türkei 5 Turkmenistan 5 Uganda 8 Ukraine 15 Vereinigte Arabische Emirate 4 Vereinigtes Königreich 9 Vereinigte Staaten von Amerika 11 Uruguay 10 Usbekistan 3 Venezuela 4 Vietnam 8 Jemen 3 Sambia 10 Simbabwe 4



Das Ergebnis: In wohlhabenden Ländern haben die Menschen besonders große Vorbehalte gegen Impfungen:

Am größten ist die Skepsis in Frankreich. Dort glaubt laut der Befragung knapp jeder Dritte, dass Impfungen nicht sicher sind, im westeuropäischen Durchschnitt war es jeder Fünfte.

In Deutschlang zweifelte dagegen nur knapp jeder achte (7,6 Prozent) der Befragten an der Sicherheit von Impfungen.

Das größte Vertrauen gibt es in Bangladesch und Ruanda, wo fast die gesamte Bevölkerung überzeugt ist, dass Impfungen ungefährlich, wirksam und wichtig sind.

In der Ukraine, wo im vergangenen Jahr europaweit die meisten Masernfälle auftraten, glaubte nur die Hälfte der Befragten, dass Impfungen überhaupt wirksam sind.

Global gesehen stimmten 79 Prozent der Befragten zu, dass Impfungen sicher sind.

Überraschend: Trotz aller Vorbehalte gaben 92 Prozent der Eltern an, dass ihr Kind geimpft ist.

MEHR ZUM THEMA Erfahrungen aus zwölf EU-Ländern Wo die Impfpflicht gilt - und wie sie wirkt

Die weltweiten Unterschiede seien verblüffend, sagte Imran Khan von Wellcome. Als Ursache vermutet er einen "Nachlässigkeitseffekt": In entwickelten Ländern sei die Gefahr, infiziert zu werden, meist geringer - selbst ohne Immunisierung. Und wer sich anstecke, habe dank des guten Gesundheitssystems gute Chancen, die Krankheit zu überleben. In Ländern, in denen es häufiger zu Infektionskrankheiten komme, sei das Vertrauen in Impfungen höher.