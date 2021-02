Veränderte Impfverordnung Wer jetzt früher geimpft wird – und wer immer noch warten muss

An diesem Montag tritt die neue Impfverordnung in Kraft. Sie setzt die Prioritäten etwas anders als ursprünglich geplant. Viele rücken von Gruppe 3 in Gruppe 2 vor. Wer profitiert – der Überblick.