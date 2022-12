Foto: Javier Díez / Stocksy United

Influenzawelle So erkennen Sie die Grippe

Die Zahl der Grippefälle in Deutschland ist hoch. Wie gut schützt die Impfung in diesem Jahr? Wie zuverlässig sind Selbsttests? Und was hilft gegen die Symptome? Die wichtigsten Fragen und Antworten.