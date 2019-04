Spahn zu Trisomie-Test "Die Kassen müssen das zahlen"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Trisomie-Schnelltests für Schwangere zur Kassenleistung zu machen. "Wenn jetzt ein Test kommt, der quasi kein Risiko mehr hat, dann müssen die Kassen das zahlen", sagte Spahn im "Bild"-Talk "Die richtigen Fragen". Schließlich werde seit Langem ein entsprechender Fruchtwassertest bei manchen Frauen erstattet, obwohl dieser das Risiko einer Fehlgeburt mit sich bringe.

"Allein schon, um Risiko zu minimieren, sollten die Kassen das nun finanzieren", sagte Spahn. Die Entscheidung dazu liege aber ausschließlich beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA).

Der Bundestag will am Donnerstag eine Orientierungsdebatte zu dem Thema führen. Unter Politikern und Ethikexperten ist der vorgeburtliche Bluttest umstritten, da sich viele Eltern nach einem positiven Ergebnis für eine Abtreibung entscheiden. Bislang müssen Schwangere den mindestens 130 Euro teuren Bluttest in der Regel selbst bezahlen.

"Jedes Leben besitzt die gleiche Würde"

Auch das CDU-Präsidium beriet am Montag über vorgeburtliche genetische Bluttests. Danach sprach sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zwar dafür aus, diese von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlen zu lassen. Die werdenden Eltern sollten jedoch begleitet und aufgeklärt werden.

Am Ende müsse immer das Werben für das Leben stehen, sagte der CDU-Generalsekretär. Jedes Leben sei gleich viel Wert und besitze die gleiche Würde, "egal ob mit Downsyndrom oder mit einer anderen Beeinträchtigung".

Der Gemeinsame Bundesausschuss von Krankenkassen, Kliniken, Ärzten und Patientenvertretern hat Ende März Verfahren angestoßen, um die Tests in Zukunft zur Kassenleistung zu machen - allerdings nur, wenn eine Risikoschwangerschaft vorliegt.

In einem ersten Schritt sollen Fachgesellschaften, die Bundesärztekammer, der Deutsche Ethikrat, die Gendiagnostik-Kommission und zahlreiche weitere Organisationen Stellungnahmen zu den Plänen abgeben. Voraussichtlich im August 2019 will der G-BA über seinen Beschlussentwurf beraten. Bis die Änderung für Patientinnen in Kraft tritt, wird es voraussichtlich noch bis Herbst 2020 dauern.

So funktioniert der Test

Für die Tests wird Schwangeren ab der 11. Woche Blut abgenommen. Anhand der darin enthaltenen Chromosomenteile des Kindes oder der Plazenta kann die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, mit der das Kind mit Downsyndrom - aber auch anderen Trisomien - auf die Welt kommen würde.

Mit einer Treffsicherheit von 99 Prozent gilt der Bluttest als sicherer als das sogenannte Erst-Trimester-Screening mit einer Quote von 95 Prozent. Dabei vermisst der Arzt den Fötus in der 11. bis 14. Schwangerschaftswoche mit einem Ultraschallgerät, zusätzlich analysiert er bestimmte Blutwerte der Mutter.

Lange ließ sich während der Schwangerschaft nur mit einer Fruchtwasseruntersuchung feststellen, ob beim Kind Trisomien vorliegen. Diese empfehlen Ärzte aktuell weiterhin bei unklaren Befunden nach Erst-Trimester-Screening oder Bluttest. Eine Fruchtwasseruntersuchung birgt jedoch Risiken: Etwa ein bis drei von 1000 Föten überleben den Eingriff nicht.