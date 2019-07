Schon seit Jahren war Jesper Juul wegen einer schweren Erkrankung nicht mehr öffentlich aufgetreten. Stattdessen lebte der bekannte Familientherapeut zurückgezogen in seiner Heimat Dänemark. Dort ist er am frühen Morgen des 25. Juli an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.

Er wurde 71 Jahre alt. Das teilte das Institut Familylab unter Berufung auf Juuls erwachsenen Sohn Nicolai mit.

Liebe Freunde von Jesper Juul und familylab,

mit tiefer Trauer möchten wir Euch die Nachricht von Jesper Juul’s Sohn Nicolai Juul mitteilen, die wir soeben erhalten haben. Jesper Juul ist heute Nacht von uns gegangen.

Mathias Voelchert, Eleonore d’Harnoncourt & familylab-tTeam — familylab (@familylab_de) July 25, 2019

Juul hatte das Elternberatungsprojekt Familylab 2004 mitgegründet, das Ableger in zahlreichen europäischen Ländern betreibt. Mit Büchern wie "Nein aus Liebe" oder "Dein kompetentes Kind" hatte er Eltern umfangreiche Ratgeber an die Hand gegeben. Unter anderem konzentrierte er sich in seinen Theorien stark auf die Vorbildwirkung der Eltern und den Dialogansatz in der Kindeserziehung.

Bis vor wenigen Jahren hatte Juul in loser Serie auch bei SPIEGEL ONLINE die Erziehungsfragen von Lesern beantwortet. Lesen Sie hier ein SPIEGEL-Interview mit Juul aus dem Jahr 2016.