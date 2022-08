Kinder und Jugendliche Krankenkasse warnt vor Zunahme psychischer Probleme

Weniger Arztkontakte als vor der Pandemie

Insgesamt hatten Kinder und Jugendliche in den Pandemiejahren 2020 und 2021 weniger Arztkontakte als in den Vorjahren. »Zwischen den Jahren 2019 und 2021 nahm die Zahl der Arztbesuche aufgrund von Atemwegserkrankungen wie auch aufgrund von Infektionskrankheiten, muskuloskelettaler Erkrankungen oder psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 17 Jahren ab. Am deutlichsten ist dieser Rückgang in Bezug auf Infektionskrankheiten zu beobachten, am marginalsten in Verbindung mit psychischen und verhaltensbezogenen Störungen«, heißt es im Bericht. Dies könne »auf eine verringerte Krankheitslast wie auch auf ein verändertes Nachfrageverhalten zurückzuführen sein«. Eine gute Nachricht: Die Menge der verschriebenen Antibiotika sank im Vergleich zu 2019 um mehr als 40 Prozent.