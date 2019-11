Ein rätselhafter Patient Kommen drei Männer mit Schluckauf zum Arzt ...

Dass jemand wegen eines Schluckaufs die Notaufnahme aufsucht, klingt zunächst absurd. Ärzte mahnen, dass zu viele Patienten, bei denen gar kein Notfall vorliegt, die Notaufnahmen überfüllen. Wer geht also bitte mit einem Schluckauf in die Klinik?

Dass es bei einem andauernden Schluckauf im Einzelfall durchaus sinnvoll sein kann, mit einem Arzt zu sprechen - es muss ja nicht gleich die Notaufnahme - sein, zeigen drei Fälle, über die ein Ärzteteam aus Taiwan und Polen im "American Journal of Emergency Medicine" berichtet. Sie haben sich in den Jahren 2017 und 2018 ereignet.

Der erste Patient erträgt seinen Schluckauf ganze zwei Wochen lang, ehe er die Notaufnahme in Taipeh aufsucht. Der Mann ist 77 Jahre alt, hat Diabetes Typ-2. Seiner Beschreibung zufolge hat sich der Schluckauf in den vergangenen zwei Tagen verschlimmert. Davon abgesehen hat er keine Beschwerden.

Was die Patienten neben dem Schluckauf verbindet, sind einige Risikofaktoren für Herzkreislaufleiden. Die Mediziner prüfen deshalb bei jedem von ihnen per EKG, ob das Herz in einem gesunden Rhythmus schlägt und pumpt. Zudem messen sie den Troponin-Wert im Blut: Ist er erhöht, deutet das auf einen Herzinfarkt.

Die typischen Symptome blieben aus

Welche weiteren Untersuchungen die Ärzte durchführen, erwähnen sie in ihrem Fallbericht nicht - denn mit diesen Tests waren sie bereits auf dem richtigen Weg.

Bei allen drei Patienten ist das EKG auffällig, das Troponin erhöht. Sie haben alle einen Herzinfarkt erlitten. Was ihre Fälle so ungewöhnlich macht: Keiner hat die typischen Infarkt-Beschwerden - starke Schmerzen im Brustkorb, die vielleicht sogar in den Arm strahlen oder ein enormes Enge- beziehungsweise Druckgefühl in der Brust.

Bekannt ist, dass Frauen seltener diesen Vernichtungsschmerz spüren, wenn sie einen Infarkt erleiden. Stattdessen plagen sie eher heftiges Bauchweh, Übelkeit, Erbrechen, Schweißausbrüche und Atemnot - alles Symptome, die auch bei anderen Krankheiten auftreten können. Manchmal haben auch Männer nur solche unspezifischen Symptome, was die Diagnose erschwert und verzögern kann. Doch die drei Patienten in Taiwan klagten nicht einmal über Bauchweh oder übermäßiges Schwitzen.

Wie ein Infarkt einen Schluckauf auslöst? Laut dem Fallbericht könnten beim dem Ereignis freigesetzte Substanzen auch auf den Zwerchfellnerv wirken und so den Dauer-Schluckauf provozieren.

Nachdem die Diagnose gestellt ist, werden die Männer entsprechend behandelt, alle drei erholen sich und können die Klinik nach einigen Tagen wieder verlassen. Auch der Schluckauf verschwindet bei allen drei Patienten wieder.

Trotz der Serien-Diagnose weisen die Ärzte darauf hin, dass Mediziner sicher nicht bei jedem Patienten mit Schluckauf eine umfassende Diagnostik starten können. Aufmerksam werden sollten Ärzte aber, wenn bereits bestimmte Risikofaktoren für eine schwerwiegende Krankheit vorliegen, wie es bei den drei Männern der Fall war.