Auch im »Journal of the Acoustical Society of America« warnten Forschende im Juni 2021 , dass viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene täglich mehrere Stunden Musik in einer Lautstärke hören, die empfohlene Grenzwerte deutlich überschreitet.

Laut dem Bundesverband der Hörsysteme-Industrie (BVHI) geben in Deutschland rund zehn Millionen Menschen an, mit einer Schwerhörigkeit zu leben. Der Verband erklärt zudem, dass eine unversorgte Hörminderung in jeder Lebensphase schwerwiegende Konsequenzen habe: von verzögerter Sprachentwicklung in Kindheit und Jugend über soziale Isolation bis hin zu einem höheren Risiko für Arbeitslosigkeit im Erwerbsalter. Darüber hinaus sei Schwerhörigkeit im mittleren Lebensalter der größte modifizierbare Risikofaktor für eine Demenzerkrankung.