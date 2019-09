Kostendruck statt Patientenwohl Ärzte fordern grundlegende Krankenhausreform

Der Kostendruck in Kliniken steigt, und Patienten erhalten bestimmte Therapien häufig aus rein wirtschaftlichen Gründen. Gegen dieses "Diktat der Ökonomie in unseren Krankenhäusern" stemmen sich 215 Ärzte in der aktuellen Ausgabe des Magazins "Stern". Gemeinsam mit 30 Organisationen appellieren die Mediziner an die Bundesregierung: "Der Staat muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das Menschenrecht auf Gesundheitsfürsorge gewährleistet ist." Die Führung einer Klinik gehöre in die Hände von "Menschen, die das Patientenwohl als wichtigstes Ziel betrachten".

Hintergrund des Aufrufs ist die Sorge vieler Ärzte, die Patienten trotz Hochleistungsmedizin nicht gut versorgen und auch nicht mehr für ihre Sicherheit garantieren zu können. Dass die Notaufnahmen überfüllt sind und Ärzte zu häufig zum Skalpell greifen, ist längst bekannt.

Das Problem aber bleibt: In vielen Krankenhäusern leiten Ökonomen nicht nur das Unternehmen, sie sind als kaufmännische Direktoren auch den ärztlichen Leitern übergeordnet. Damit stehe der Profit zu oft über einer sinnvollen, guten und nachhaltigen Versorgung der Patienten. (Lesen Sie hier über Asklepios-Kliniken: "Der kranke Konzern").

Wie Geld die Therapieentscheidung beeinflusst

Viele Ärzte machen dem Bericht zufolge ein weiteres Problem für die Missstände verantwortlich: die bereits vor 16 Jahren eingeführten Fallpauschalen. Dieses Vergütungssystem sieht vor, dass Krankenhäuser für erbrachte Leistungen bezahlt werden. Je mehr Leistungen, desto mehr Geld. Zudem wird neben der Quantität auch die Qualität bemessen und die Untersuchungen und Therapien unterschiedlich honoriert. Das wiederum beeinflusst die Therapieentscheidung.

Der Internist Arndt Dohmen beschreibt die Fehlanreize im "Stern" am Beispiel eines Diabetikers, dem aufgrund von offenen Wunden an den Fußsohlen eine Amputation droht. "Im Fallpauschalensystem lässt sich die aufwendige konservative Behandlung schlecht abrechnen, es gibt etwa 3000 Euro", so Dohmen. "Einfach abschneiden, drastisch gesprochen, ist mit mehr als 10.000 Euro erheblich lukrativer."

Diese Missstände wollen die Mediziner nicht mehr länger hinnehmen. Ihre Forderungen:

Das Fallpauschalensystem müsse ersetzt oder reformiert werden

Die ökonomisch gesteuerte Übertherapie sowie Unterversorgung von Patienten müsse gestoppt werden

Der Staat müsse Krankenhäuser besser planen und ausstatten

Der Appell der Ärzte reiht sich ein in eine Kette von Initiativen und Erhebungen, die sich mit dem Problem des Kostendrucks in deutschen Kliniken beschäftigen. So hatte der Deutsche Ethikrat bereits 2016 kritisiert, dass am Patientenwohl gespart werde. Auch der Mediziner Karl-Heinz Wehkamp konstatierte 2017 nach der Veröffentlichung der Ergebnisse einer Ärztebefragung: "Eine Gefährdung der Patienten wird in Kauf genommen." Und eine junge Medizinerin berichtete 2018 im SPIEGEL, warum sie sich bereits nach einem Jahr Arbeit in einer Klinik desillusioniert fragte: "Was für eine Ärztin bin ich bloß geworden?"