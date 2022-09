Krebsprävention Fachleute fordern höhere Alkoholpreise

»Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Alkohol ein erheblicher Krebsrisikofaktor ist«, sagt Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Am stärksten ist nach Angaben der Autorin des »Alkoholatlas 2022« der Einfluss auf Darmkrebs, auf Krebserkrankungen des Mund- und Rachenraums, der Leber, Speiseröhre und der Brust. »Durch Alkoholkonsum gehen viele in guter Gesundheit verbrachte Lebensjahre verloren«, heißt es in dem Atlas.