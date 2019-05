Medizin-Historie Das Rätsel um Leonardo da Vincis rechte Hand

"Man kann von ihm keine gute Arbeit mehr erwarten, weil eine Lähmung seine rechte Hand verkrüppelt hat", schreibt Antonio de Beatis, Assistent eines Kardinals, im Jahr 1517 über Leonardo da Vinci. Der Maler und Gelehrte war zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre alt, knapp zwei Jahre später starb er.

Was zur Lähmung von da Vincis rechter Hand führte, lässt sich heute, rund 500 Jahre später, nicht mehr mit Sicherheit klären. Dennoch versuchen die italienischen Ärzte Davide Lazzeri und Carlo Rossi nun, das Rätsel zu lösen, worüber sie im "Journal of the Royal Society of Medicine" berichten.

Bisher nahm man an, dass der Maler einen Schlaganfall erlitten hatte. Dies kann zu dauerhaften Lähmungen auf einer Körperseite führen. Chirurg Lazzeri und Nervenarzt Rossi haben jedoch eine andere Vermutung. Sie stützen sich dabei auf ein Porträt da Vincis, das Giovan Ambrogio Figino gemalt hat. Es zeigt das Genie in höherem Alter. Seine rechte Hand ragt unter seiner Kleidung hervor, sie erscheint steif, die Finger sind abgespreizt und leicht gebeugt.

Leemage/ imago images In dem Gemälde "Heraklit und Demokrit" hat Giovan Ambrogio Figino einen griechischen Philosophen mit ähnlicher Handhaltung dargestellt (rechts) wie in seinem Da-Vinci-Porträt

War es ein Nervenschaden?

Die Haltung passe nicht zur Diagnose Schlaganfall, urteilen die Ärzte. Sie vermuten vielmehr, dass da Vinci unter einer sogenannten Ulnarislähmung litt. Sie entsteht, wenn der Ellennerv geschädigt ist, was die Fingermuskulatur stark beeinträchtigt. Dies führt zu einer sogenannten Krallenhand, welche die Ärzte in dem Porträt erkennen wollen. Die Nervenlähmung kann zum Beispiel Folge eines Unfalls sein.

Da Vinci zeichnete trotz der Beeinträchtigung seiner rechten Hand weiter - vielen Einschätzungen zufolge tat er dies sein Leben lang mit der linken Hand. Allerdings hielt ihn die Lähmung wohl vom Malen mit Pinsel und Palette ab, weil er hier immer seine rechte Hand eingesetzt hatte, so die Mediziner. Aus diesem Grund blieben einige seiner späten Werke unvollendet.