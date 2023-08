Notfallgebühr bei Kinderärzten Der Pickel am Po könnte teuer werden

Die knappen Ressourcen würden immer wieder von nicht dringend handlungsbedürftigen Fällen in Anspruch genommen. Er fügte hinzu: »Bei echten Notfällen können die Kosten erstattet werden, das ließe sich mit wenig Aufwand umsetzen.«

Warnung vor Medikamentenmangel

Erst im April hatte sich Fischbach mit einer Warnung an Politik und Öffentlichkeit gewandt. Im Herbst und Winter könnten Medikamente für Kinder knapp werden. »Wir behandeln schon jetzt fernab der Leitlinien. Wir werden wieder in eine Versorgungsnot geraten, die noch schlimmer werden könnte als zuletzt«, sagte Fischbach der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. Es fehle an Fieber- und Schmerzmedikamenten in kindgerechter Darreichungsform, auch Penicillin gebe es derzeit nicht.