Statt Widerspruchslösung Zweites Modell für Organspende-Regeln vorgestellt

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Statistisch gesehen sterben in Deutschland pro Tag drei Menschen, weil sie vergebens auf ein lebensrettendes Organ warteten. Der Bundestag will das ändern. Eine parteiübergreifende Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn hat ihr Konzept einer Widerspruchslösung bereits vorgestellt, nun ziehen Abgeordnete um Grünen-Chefin Annalena Baerbock nach. Patientenschützer sind von beiden Konzepten nicht überzeugt.

Statt einer Widerspruchslösung setzen Baerbock und die Linke-Vorsitzende Katja Kipping auf verbindliche, regelmäßige Befragungen. Demnach sollen Bürger automatisch über die Organspende informiert werden, wenn sie beispielsweise einen Personalausweis beantragen. Ihre Entscheidung soll dann online in einem Register festgehalten werden und jederzeit änderbar sein. Die Pläne kursieren seit längerem, nun liegt der offizielle Entwurf vor.

"Bewusste und freiwillige Entscheidung"

Darin heißt es weiter, dass Hausärzte ihre Patienten alle zwei Jahre über Organ- und Gewebespenden beraten und sie zur Eintragung ins Online-Register ermutigen sollen. So werde die Organspende als "bewusste und freiwillige Entscheidung" beibehalten, die nicht durch den Staat erzwungen werden dürfe.

Ursprünglich sollten die beiden Pläne zur Neuregelung der Organspende laut der Baerbock-Gruppe gleichzeitig vorgestellt werden. Spahn sei jedoch vorgeprescht, als er die Pläne für eine doppelte Widerspruchslösung Anfang April vorstellte. Die Grünen-Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonther warf ihm daraufhin "ein parlamentarisches Foulspiel" vor.

Eine doppelte Widerspruchslösung würde bedeuten, dass künftig alle Volljährigen in Deutschland grundsätzlich als Spender gelten. Es sei denn, die Betroffen haben zu Lebzeiten dagegen widersprochen. In Zweifelsfällen sollen auch die Angehörigen entscheiden dürfen. Allerdings müssten sie glaubhaft machen, warum der Verstorbene eine Organspende abgelehnt hätte. (Was diese Regelung für Patienten bedeuten würde, lesen Sie hier.)

Als Reaktion auf die nun vorgestellten Pläne sagte Spahn, er selbst sei vor Jahren auch noch gegen eine Widerspruchslösung gewesen. Die Anstrengungen der vergangenen Jahre hätten aber nicht zu mehr Organspenden geführt. Er stimmte Baerbock zu, dass es mehr Aufklärung geben müsse - allerdings sollte diese nicht von Bürgerämtern kommen, sondern ausschließlich von Ärzten.

"Schweigen ist keine Zustimmung"

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßte, dass die Gruppe um Baerbock auf eine ausdrückliche Entscheidung zur Organspende setze. "Schweigen heißt nicht Zustimmung. So wird das Misstrauen in der Bevölkerung eher verstärkt", sagte Vorstand Eugen Brysch. Unabdingbar sei vielmehr eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema. Dazu brauche es eine sachliche, neutrale und ergebnisoffene Aufklärung und Beratung. Zudem müsse klar sein, dass jede Entscheidung respektiert werde, egal wie sie ausfällt - auch, wenn sich jemand noch nicht entscheiden möchte.

Beide Entwürfe gingen jedoch nicht das zentrale Problem an, kritisierte Brysch. "Das bestehende Organspendesystem ist intransparent und verunsichert viele Menschen." Der Staat dürfe sich bei der Verteilung von Lebenschancen nicht weiter von privaten Institutionen abhängig machen. Das Transplantationssystem gehöre in staatliche Hände. Außerdem bräuchten Patienten auf Organ-Wartelisten mehr Rechtssicherheit. "Denn bis heute ist unklar, ob Zivil-, Sozial- oder Verwaltungsgerichte zuständig sind, wenn Entscheidungen überprüft werden müssen."

Bisher gilt eine sogenannte Entscheidungslösung, nach der jeder zu Lebzeiten die Möglichkeit hat, sich für den Fall des Hirntods für eine Organspende zu entscheiden und dies etwa in einem Organspendeausweis zu dokumentieren. Eine Pflicht, sich mit der Frage zu beschäftigen, gibt es derzeit aber nicht.

Das Verfahren bringt ein entscheidendes Problem mit sich: Zwar sind viele Menschen in Deutschland theoretisch bereit, nach ihrem Tod Organe zu spenden. So ergab eine repräsentative Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2018, dass 81 Prozent der Deutschen einer Organ- und Gewebespende positiv gegenüber eingestellt sind. Aber nur 32 Prozent der Befragten hatten bereits einen Organspendeausweis ausgefüllt.

Über die Entwürfe zu möglichen neuen Regeln soll der Bundestag ohne Fraktionsvorgaben entscheiden. Derzeit warten knapp 10.000 Patienten in Deutschland auf ein lebensrettendes Organ.

Zusammengefasst: Um die Zahl der Organspenden in Deutschland zu erhöhen, werden derzeit zwei Gesetzentwürfe diskutiert. Eine Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert eine Widerspruchslösung. Demnach würden Erwachsene automatisch zu potentiellen Organspendern, es sei denn, es liegt ein Widerspruch vor. Parlamentarier um Grünen-Chefin Annalena Baerbock sprechen sich dagegen für Aufklärungskampagnen aus sowie für ein Register, in dem jeder Bürger seine Entscheidung festhalten und jederzeit revidieren kann. Die Abstimmung verläuft ohne Fraktionszwang und wird frühestens im Herbst erwartet.