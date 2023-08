Parasiten Da ist der Wurm drin

Die Frau aus den USA trug laut dem Bericht keine bleibenden Schäden davon. Das ist leider nicht immer der Fall. Der Fadenwurm Onchocerca volvulus wandert ebenfalls ins Auge, wenn er Menschen befällt, und kann so zu dauerhafter Erblindung führen. Flussblindheit wird die Krankheit auch genannt, verbreitet ist sie vor allem in Afrika. Inzwischen kann man diese Infektion behandeln und vorbeugen, so dass die Flussblindheit zurückgedrängt wird .

Sind Würmer erst einmal im Körper, finden sie sich an den verschiedensten Stellen wieder: Polnische Ärzte vermuteten bei einem Patienten zunächst einen Bandscheibenvorfall – und zogen dann während der OP mehrere Guineawürmer aus dem Rücken des Mannes. Bei einem jungen Mann mit Bauchschmerzen sichtete man in Saudi-Arabien zuerst eine tennisballgroße runde Struktur in der Leber und dann weitere Hohlräume in Bauch und Becken: Bandwürmer. Auch der Verdacht auf einen Lebertumor hat sich schon mal als Bandwurmbefall herausgestellt.