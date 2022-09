Foto: Mladen Zivkovic / Getty Images

Ein rätselhafter Patient Die Zeitbombe im Kopf

Schlafstörungen, hängende Augenlider, Schmerzen in den Gelenken: Kann das alles zusammenhängen? Mehr als zehn Jahre rätseln Ärzte, was ihrem Patienten fehlt – dann entdecken sie, was alle übersehen haben.