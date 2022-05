Foto: imago stock&people / imago/STPP

Blütenstauballergie Wieso quälen mich die Pollen in diesem Jahr so stark?

Viele Allergiker leiden in diesem Jahr besonders an Heuschnupfen – und die Pollenbelastung ist so hoch, dass selbst Nichtallergiker betroffen sein können. Warum ist das so und was hilft?