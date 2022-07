Als Daniel Müller sich im November 2021 das zweite Mal gegen Corona impfen lässt, hofft er, dass sein Leben wieder etwas normaler wird. Wieder mehr Freunde treffen, weniger Angst – er wollte seinen Teil zur Pandemie-Überwindung beitragen.

Am Tag nach der Impfung fühlt er sich abgeschlagen und müde, soweit so normal. Doch die Symptome gehen nicht weg, sondern werden schlimmer. An Tag neun wird es zu viel: »Ich wollte dann ins Bad und eigentlich nur duschen, aber ich hatte keine Kraft mehr zu stehen, meine Brust hat unglaublich stark pulsiert.« Müller wählt den Notruf. An diesem Tag beginnt für ihn ein langer Leidensweg mit dutzenden Arztbesuchen. Müller ist fest davon überzeugt, dass die Symptome mit der Impfung zusammenhängen, er am sogenannten Post-Vac-Syndrom leidet.

Daniel Müller heißt eigentlich anders, weil er wegen der gesundheitlichen Probleme um seine beruflichen Aussichten fürchtet, will er seinen echten Namen hier nicht nennen. In dieser Folge von SPIEGEL Daily erzählt er, wie sich sein Leben seit der Impfung verändert hat.

Die SPIEGEL-Redakteurin Katherine Rydlink erklärt, woher die rätselhaften Symptome kommen könnten, warum sie nicht als offizielle Nebenwirkungen der Impfung erfasst werden und weshalb eine Impfung dennoch empfehlenswert ist.

