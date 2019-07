Risiko für Herzkrankheiten Schon vier bis sechs Zigaretten täglich schaden enorm

Raucher haben einer australischen Studie zufolge ein etwa dreimal so hohes Risiko wie lebenslange Nichtraucher, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Das Risiko für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt sei doppelt so hoch, berichten Forscher im Fachmagazin "BMC Medicine".

Das Team um Emily Banks von der Australian National University in Canberra hatte sieben Jahre lang rund 190.000 Raucher und Nichtraucher im Alter ab 45 Jahren begleitet und analysiert, welchen Einfluss das Rauchen auf ihr Herz-Kreislaufsystem hatte. Dabei berücksichtigten sie 36 Krankheiten.

Besonders alarmierend fanden die Forscher, dass selbst Teilnehmer, die im Mittel nur vier bis sechs Zigaretten täglich rauchten, während der Studie doppelt so häufig an den Folgen einer Herzkrankheit starben wie lebenslange Nichtraucher. "Viele Menschen unterschätzen die Gefahren geringfügigen Rauchens", sagte Banks.

Gute Nachricht: Rauchstopp wirkt

Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Den Ergebnissen zufolge schwindet bei einem Rauchstopp das Risiko für Herzattacken, Schlaganfall und Herz-Kreislauferkrankungen merklich. Wer es schaffe, vor dem 45. Lebensjahr mit dem Rauchen aufzuhören, könne etwa 90 Prozent des durchs Rauchen verursachten Risikos für Herz-Kreislaufprobleme wieder wettmachen, schreiben die Forscher.

Mit dem Rauchen verbundene Todesfälle und Krankheiten zogen sich bei der Studie quer durch die gesamte Bevölkerung Australiens: "Männer, Frauen, Stadt, Land, reich, arm", berichten Banks und ihre Kollegen.

Auch in Deutschland gilt Rauchen als das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko. Nach Erhebungen des Robert Koch-Instituts (RKI) rauchen jeder vierte Mann und jede fünfte Frau täglich oder gelegentlich. 121.000 Menschen sterben laut Deutschem Krebsforschungszentrum (DKFZ) jährlich an den Folgen - das sind 13,5 Prozent aller Todesfälle. Neben Herzinfarkten, Schlaganfällen und Asthma zählt vor allem Lungenkrebs zu den gefährlichsten Gesundheitsrisiken.