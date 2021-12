Foto: Delia Baum / plainpicture/Delia Baum

Schlaflosigkeit Oft helfen ein paar einfache Regeln – aber was, wenn er schnarcht?

Es könnte so schön sein: Man kuschelt sich unter die warme Bettdecke und dämmert weg. Doch stattdessen wälzt man sich stundenlang hin und her. Vor allem Frauen sind betroffen. Was Experten raten.