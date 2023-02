Heather Rendulic war 22 Jahre alt, als sie eine Serie von Schlaganfällen erlitt. Das war vor mehr als zehn Jahren, seither kann sie ihre linke Hand nicht mehr bewegen. Sie kann weder mit Gabel und Messer essen, noch gleichzeitig die Zahnbürste in der einen Hand halten, während sie mit der anderen Zahncreme darauf gibt. »Das Schwierigste an meinem Zustand ist, einarmig in einer Welt zu leben, die für Zweiarmige gemacht ist«, sagte die US-Amerikanerin dem britischen »Guardian« .