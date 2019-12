Eine rätselhafte Patientin Schon beim Aufwachen ist ihr übel

Die Frau kommt mit einer bereits bestehenden Diagnose in Krankenhaus: Sie leidet am sogenannten Syndrom des zyklischen Erbrechens. Phasenweise plagen sie starke Übelkeit und sie muss sich oft übergeben. Als die 39-Jährige ein Krankenhaus im US-Bundesstaat Massachusetts aufsucht, hat sie zusätzlich Durchfall und leidet unter Schmerzen im unteren rechten Bauchbereich. Sie hat aktuell ihre Tage.

Die Ärzte führen einige Tests durch, ohne eine Ursache für die Beschwerden zu entdecken. In Blut und Stuhl finden sich keine Zeichen für Krankheitserreger. Ein Urintest ist allerdings positiv auf Kokain und Opiate. Eine Computertomografie (CT) zeigt Nierensteine, die aber weder Nierengänge noch Harnleiter verstopfen. Es finden sich keine Anzeichen für eine Entzündung in Bauchraum oder Unterleib. Die Eierstöcke sehen normal und gesund aus.

Die Patientin erhält Medikamente, die Brechreiz und Schmerzen lindern. Bereits am folgenden Tag geht es ihr gut genug, um die Klinik wieder zu verlassen.

Sie fühlt sie schwach und hat Fieber

Elf Wochen später atmet die Frau bei einem Brand Rauch ein. Kurz darauf entwickelt sie Schmerzen im unteren linken Bauchbereich und ist sehr erschöpft. Mit diesen Beschwerden geht sie allerdings nicht zum Arzt.

Am folgenden Tag beginnt ihre Regel. Schon beim Aufwachen ist ihr übel und sie muss sich übergeben. In den kommenden zwölf Stunden erbricht sie immer wieder. Sie fühlt sich schwach, ihr ist schwindelig und sie hat Fieber - 39,4 Grad Celsius. Schließlich sucht sie die Notaufnahme des Massachusetts General Hospital in Boston auf.

Ihre Temperatur ist inzwischen gesunken und liegt bei 37,2 Grad. Ihr Herz schlägt sehr schnell: 165 Mal in der Minute. Ebenso ist ihre Atmung mit 22 Atemzügen in der Minute erhöht. Sie spricht sehr schnell, zum Teil undeutlich. Die Frau erscheint den Ärzten sehr unruhig. Ihre Hände zittern leicht, ihr Gesicht und ihr Oberkörper sind gerötet und warm. Beim Abhören des Herzens fällt ein Herzgeräusch auf, was auf ein Problem schließen lässt.

Ein weiteres wichtiges Detail nennen die Ärzte in ihrem Fallbericht im "New England Journal of Medicine": Die Frau wiegt lediglich 52,5 Kilo; beim Klinikaufenthalt elf Wochen zuvor betrug ihr Gewicht noch 59,3 Kilo.

Sie gibt an, in der Vergangenheit verschiedene Drogen genommen zu haben - Kokain, Heroin, Marihuana und Ecstasy. Kürzlich habe sie lediglich Marihuana konsumiert, sagt sie.

In der Klinik muss sie sich wieder übergeben

Keine halbe Stunde nach ihrer Ankunft in der Notaufnahme muss die 39-Jährige sich wieder übergeben. Ihr Puls steigt von 165 auf 210.

Die Ärzte überwachen umgehend per EKG ihren Herzschlag. Dabei stellen sie fest, dass die Patientin eine sogenannte superaventrikuläre Tachykardie hat - also ein Herzrasen, dessen Ursprung oberhalb der Herzkammern liegt, beispielsweise in den Herzvorhöfen. Sie verabreichen der Frau Adenosin, um diese Herzrhythmusstörung zu beenden. Der Herzschlag ändert sich, rast allerdings weiter - jetzt in Form einer sogenannten Sinustachykardie.

Im Blut ist die Menge bestimmter Leberenzyme, der sogenannten alkalischen Phosphatasen, erhöht. Außerdem hat die Frau laut Test nicht nur Marihuana konsumiert, sondern auch die Opioide Fentanyl und Oxycodon.

Ein CT zeigt keine Probleme an Lungen und Herz. Es bestätigt die elf Wochen zurückliegende Diagnose: Die Frau hat Nierensteine, die allerdings keine Gefäße blockieren. Der Darm ist weder entzündet noch verstopft, der Blinddarm erscheint normal.

Die Patientin wird auf die Intensivstation gebracht, wo sie intravenös Flüssigkeit erhält und ihr Beruhigungsmittel sowie ein Medikament gegen Brechreiz verabreicht werden.

Was brachte das Herz zum Rasen?

Um zu ergründen, was den Beschwerden zugrunde liegt, gehen die Ärzte zunächst die möglichen Ursachen der Sinustachykardie durch. Dazu zählen vor allem Schmerzen, Infektionen, Blutungen und eine verringerte Blutmenge.

Zwar berichtet die Patientin von Schmerzen, doch es erscheint den Medizinern unwahrscheinlich, dass diese das ausgeprägte Herzrasen verursacht haben. Weil weitere Anzeichen einer Infektion fehlen, schließen sie auch diese als Ursache aus. Ein Volumenverlust aufgrund des anhaltenden Erbrechens wäre denkbar, doch die Blutwerte sind nicht entsprechend verändert. Einen größeren Blutverlust hat die Frau auch nicht erlitten. Einige naheliegende Ursachen scheiden somit aus.

Eine Diagnose, die alle Symptome erklärt

Das Ärzteteam um Victor Chiappa überlegt deshalb, was all die anderen Symptome - das Erbrechen, die Schmerzen, das Fieber, den Gewichtsverlust, die Unruhe - erklären könnte.

Hat sie vielleicht Opiat-Entzugssymptome? Dann müsste sie eigentlich weitere Symptome haben, wie etwa erweiterte Pupillen.

Dass die Frau stark abgenommen hat, unruhig ist und zum Teil undeutlich spricht, könnte auf einen Eierstocktumor deuten. Das Herzrasen ließe sich so jedoch nicht erklären. Auch eine CT-Aufnahme vom Becken zeigt nichts Auffälliges.

Eine Schilddrüsenüberfunktion könnte das Herzrasen und den Gewichtsverlust der Patientin erklären. Auch die weiteren Symptome ließen sich durch ein Übermaß an Schilddrüsenhormonen erklären.

Mehrere Tests bestätigen nicht nur letzteren Verdacht, sondern belegen zusätzlich, dass die Patientin am sogenannten Morbus Basedow leidet. Bei dieser Autoimmunkrankheit regt die Körperabwehr die vermehrte Produktion von Schilddrüsenhormonen an.

Bei der Patientin ist durch das Übermaß an Schilddrüsenhormonen ein lebensgefährlicher Zustand entstanden, eine sogenannte thyreotoxische Krise. Diese äußert sich durch Herzrasen, Erbrechen, Durchfall, Hautrötung, Unruhe und erhöhte Temperatur: allesamt Symptome, die die Ärzte bei der Patientin beobachtet haben.

Vier, fünf Tage, nachdem sie verschiedene Medikamente genommen hat, geht es ihr bereits deutlich besser. Nachdem sie aus der Klinik entlassen wird, geht sie zur weiteren Behandlung zu einem Facharzt. Leider zeigen Tests einige Monate später, dass sie ihre Medikamente nicht wie empfohlen nimmt. Schließlich taucht sie nicht mehr bei dem Mediziner auf, berichten die Klinikärzte.